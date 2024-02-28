С ними ухо востро: Эти имена носят главные сплетники и гадюки коллектива

В коллективе на работе очень часто встречаются личности с разными характерами. Одна из наших задач — уметь выстроить относительно нормальные отношения со всеми, чтобы качественно и вовремя выполнять свои должностные обязанности. Но нередко бывает и так, что кто-то из коллег начинает сплетничать или пытаться обсудить за спиной у босса с вами его проблемы с женой, скупердяйство или ещё что-то личное.

А потом начальник приходит с претензией, потому как ему сказали, что вы источник сплетен. Так получается, когда связываетесь с главной "гадюкой" коллектива. И астрологи нередко называют следующие имена, когда просят присматриваться к человеку повнимательнее.

Женское имя Оксана

Если в коллективе есть женщина по имени Оксана, то при ней лучше не говорить о личном. Фото © Shutterstock

Часто так бывает, что у женщины, которую назвали Оксаной, достаточно сильный характер. Себя та нередко считает лидером, поэтому любит раздавать не только команды и указания, но и непрошенные советы. А как можно быть в коллективе вторым начальником, если не представлять, какая у подчинённых жизнь? Вот и получается, что Оксана прислушивается ко всем разговорам и сплетничает потом со своими "приближёнными".

Екатерина

Ещё одна негласная императрица любого коллектива, по мнению самой Екатерины. Это величественное имя дарит своей носительнице много плюсов, в том числе прыткость, ум, любовь к логике и победам. Однако Катя вместе с этим почему-то часто ставит себя выше других. Потому женщина не видит ничего плохого в том, чтобы на кухне за чашечкой вкусного кофе посплетничать. И как только бедолаги живут без подсказок Екатерины, как это делать правильно?

Мужчина по имени Константин

Мужчина по имени Константин порой может распространять сплетни нарочно, если найдёт для себя выгоду. Фото © Shutterstock

Помните Константина из "Моей прекрасной няни"? Этот герой отлично отражает вторую сторону мужчин, которых так назвали. Они с детства очень любопытные, им нравится быть в центре скандалов или даже создавать их самостоятельно. Константин в офисе легко может начать распространять сплетни против коллеги, если это будет ему выгодно.

Егор

На рабочем месте мужчина по имени Егор не очень громко себя ведёт: скромно работает и особо не высовывается. Но не думайте, что он такой безобидный. На самом деле носитель этого имени прислушивается и не пропускает ни одного разговора. Егор, словно серый кардинал, копит полезную для себя информацию, чтобы потом ею воспользоваться.

Валерия

Валерия обожает осудить других и обесценить их проблемы. Особенно на работе. Фото © Shutterstock