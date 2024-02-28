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28 февраля, 05:00

Женщина поставила камеру на кормушку для птиц во дворе, и вот какие чудесные кадры получились

Жительница Мичигана, США, установила в своём дворе своеобразную фотобудку. Только модели у неё крайне интересные... пернатые и очень фотогеничные. Не верите? Проверьте сами!

Лиза, или, как её знают в Сети, Ostdrossel, превратила свой мичиганский двор в настоящую фотолабораторию для птиц. Начав с любопытства к пернатым гостям своего нового дома, она создала уникальную фотокабинку.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Теперь каждый снимок — это окно в мир, где весёлые голуби, величественные сойки и неожиданные гости вроде орлов или сов оживают, не подозревая, что они знамениты!

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Как только Лиза установила камеру, первыми моделями стали голуби. Их забавные позы и любопытные взгляды сразу завоевали Интернет. "Они настоящие комедианты! Даже не стараясь!" смеётся девушка.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

С наступлением каждого нового сезона Лиза замечает, как меняется поведение её пернатых друзей. "Осень и зима — время, когда "веселья" меньше, зато первые морозы и снег привлекают сюда, к моей кормушке, целую толпу голодных красавцев", — делится она наблюдениями.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Лиза мечтает выйти за пределы своего двора и исследовать более дикие уголки природы.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

"Хотелось бы запечатлеть жизнь птиц в лесу, где нет ни электричества, ни Wi-Fi. Но пока что бюджет и первые эксперименты с дикой природой ограничивают масштабы моих планов", — признаётся девушка.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Среди всех птиц особое место в сердце Лизы занимают восточные синицы. "Наблюдать за тем, как они выращивают птенцов, — это чудо. К сожалению, в прошлом году из-за территориальных споров они смогли вывести только одно потомство", — говорит женщина с тоской.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Каждый снимок, сделанный в её дворе, — это не просто фотография. Это история о жизни, о маленьких радостях и о том, как важно обращать внимание на природу вокруг. Лиза через свои фото приглашает нас заглянуть в этот удивительный мир, не выходя из дома.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

"Птицы это чудо, которое мы можем наблюдать каждый день, — говорит Лиза. Они напоминают нам о красоте и разнообразии нашего мира. И я рада, что могу поделиться этим с другими".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Лиза продолжает свой творческий путь, и каждая новая фотография — это очередная страница в дневнике наблюдений за жизнью птиц. Она учит нас ценить момент и видеть прекрасное в обыденном.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Нежные и пушистые: 7 пород милых кошек, которые станут любимцами всей семьи
Нежные и пушистые: 7 пород милых кошек, которые станут любимцами всей семьи
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ostdrossel

Сергей Трофимов
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