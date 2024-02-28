В Ленобласти куропаткам сделали "маникюр" клювов перед отправкой на волю
Телеканал "Санкт-Петербург": В Ленобласти куропаткам сделали "маникюр" клювов
В Ленобласти куропаткам сделали "маникюр" клювов. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
Специалисты опытных хозяйств Ленинградской области приступили к подготовке к ежегодному выпуску птиц подсемейства фазанов, передаёт телеканал "Санкт-Петербург". В первую очередь выращенных куропаток нужно окольцевать, а после этого сделать им "маникюр" клюва.
Эта процедура также называется дебикированием, и она нужна птицам, которые выросли в неволе. Она необходима для того, чтобы они не поцарапали себя и могли спокойно добывать себе пищу. Если бы куропатки росли на воле, роговое образование на клюве стиралось бы естественным образом о камни.
Ранее на Life.ru эксперт рассказал, чем кормить голубей на улице, чтобы не убить. Так, например, чёрный хлеб и пшено давать запрещено, так как птица может отравиться.