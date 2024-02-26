Нежные и пушистые: 7 пород милых кошек, которые станут любимцами всей семьи

Выбирать питомца наобум нельзя. Если прогадать с породой кошки, то потом всю жизнь будете грустить из-за того, что она вас игнорирует и не идёт обниматься. Пушистики каких пород будут самыми ласковыми и легко найдут общий язык со всеми членами семьи?

1. Любители внимания мейн-куны

У мейн-кунов милый характер и сильная привязанность к хозяину. Эти кошки станут полноценными членами семьи. Фото © Shutterstock

Кошки породы мейн-кун запоминаются не только гигантскими размерами, но и добротой, развитым интеллектом, умением быстро приучаться к лотку и когтеточке. Пушистик идеально подойдёт для семей с детьми. Он понимает, что вредить ребёнку нельзя. Также мейн-кун вряд ли будет драть обои, гадить в обувь и носиться по квартире ночью.

2. Самые тактильные кошки — рэгдолл

Кошки породы рэгдолл отличаются тактильностью и лаской. Фото © Shutterstock

Отличительная черта пушистиков породы рэгдолл — аномальная тактильность. Стоит только дотронуться до питомца, как он сразу начнёт мурлыкать и тереться о ноги. Причём вне зависимости от того, какое у него сейчас настроение: злое или игривое.

Но у дружелюбных рэгдоллов есть один минус: они неловкие. Если питомец упадёт на пол с рук, то может повредить себе лапы, поэтому всегда нужно следить за тем, чтобы окна были закрыты.

3. Русская голубая кошка

Ласковые кошки породы русская голубая станут любимцами всех членов семьи. Фото © Shutterstock

Питомцы этой породы обожают людей. Если они полюбят своего хозяина, то всегда будут лезть к нему днём, чтобы поиграть. А ночью русские голубые кошки любят спать в ногах у домочадцев.

Пушистики преданы хозяевам на 100% и легко находят общий язык даже с детьми. Но покупать кошку породы русская голубая рекомендуется, только если дома постоянно есть кто-то из членов семьи. Если же вы на целый день уходите на работу и можете оставить питомца в одиночестве, то лучше присмотреться к другой породе. Иначе из-за долгого отсутствия хозяина пушистик может впасть в депрессию.

4. Бурманская кошка — одна из самых ласковых пород

Бурманская кошка очень ласковая и любящая хозяина. Фото © Shutterstock

Кошки бурманской породы очень стеснительные. Они всегда ведут себя спокойно, довольно редко проявляют эгоизм. Пушистики всегда ласковые. Они трутся о ноги и мурчат, когда их гладят. К тому же у питомца хорошо развит интеллект: он будет понимать вас с полуслова.

5. Короткошёрстные британцы тоже считаются ласковой породой

Британец короткошёрстный завоюет вашу любовь не только мурчанием, но и развитым интеллектом. Фото © Shutterstock

Пушистики этой породы не только красивые внешне, но ещё и очень ласковые. Благодаря уникальному строению шерсти они похожи на плюшевых медвежат. А ещё у британцев пухлые щёки и мощный хвост. Хоть "англичане" и эгоистичны, они легко начинают дружбу со своими хозяевами. Часто проявляют по отношению к ним симпатию, трутся о ноги, мурчат и спят на кровати. Но зачастую такие привилегии достаются только любимцу кошки. В случае с британской породой кошки выбирают себе владельца, а не наоборот.

6. Пушистая любовь: гималайская кошка

Гималайская кошка любит обижаться, но при этом ласкова с хозяином. Фото © Shutterstock

Эти экзотические кошки тоже проявляют дружелюбие по отношению к своим хозяевам. Но ни в коем случае не кричите на гималайца и не пугайте его, иначе извиняться за свой проступок придётся очень долго: кошки этой породы очень обидчивые. Если гималайский хвостатый затаит обиду, то помириться будет очень сложно.

Также кошки гималайской породы очень привередливые. Они будут дарить любовь и ласку только тому, кто также самозабвенно обожает их в ответ. Но это ли не плюс? Пушистика можно не ревновать к другим домочадцам.

7. Любовь до кончика хвоста — канадские сфинксы

Канадский сфинкс выбирает одного члена семьи и любит только его. Фото © Shutterstock

Несмотря на довольно странную внешность, эти кошки очень мудрые и умные. Они достаточно ласковые, во всём проявляют сдержанность и терпение. Но лишний раз тереться о ноги и запрыгивать на ручки не будут. В семье сфинкс станет симпатизировать всем, но по-настоящему полюбит только одного. Зато выбранный питомцем человек будет окружён вниманием и заботой с его стороны.