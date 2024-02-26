Тест: А вы помните, что в СССР можно было купить на 1 рубль и 5 или 10 копеек?
Окунёмся в ностальгию и отправимся в воображаемый советский магазин. Цену скольких товаров вы сможете вспомнить или угадать? Скорее проверьте себя!
Совсем недавно Life.ru вспоминал, почему на советских товарах цена была выбита. Но многие ли из вас помнят, сколько стоил тот или иной предмет? У одних этот тест вызовет волну приятной ностальгии, другие покачают головой из-за мысли, что "раньше было лучше", но равнодушным не останется никто.
Ранее Life.ru вспоминал советскую эпоху, рассказывая про эталоны красоты советских женщин, которые отличались во времена 70-х, 80-х и 90-х. А также мы писали про шедевры кинематографа СССР — эти картины восхищают даже иностранцев.
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ТАСС / Павел Максимов