Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 15:00

Тест: А вы помните, что в СССР можно было купить на 1 рубль и 5 или 10 копеек?

Окунёмся в ностальгию и отправимся в воображаемый советский магазин. Цену скольких товаров вы сможете вспомнить или угадать? Скорее проверьте себя!

Совсем недавно Life.ru вспоминал, почему на советских товарах цена была выбита. Но многие ли из вас помнят, сколько стоил тот или иной предмет? У одних этот тест вызовет волну приятной ностальгии, другие покачают головой из-за мысли, что "раньше было лучше", но равнодушным не останется никто.

Ранее Life.ru вспоминал советскую эпоху, рассказывая про эталоны красоты советских женщин, которые отличались во времена 70-х, 80-х и 90-х. А также мы писали про шедевры кинематографа СССР — эти картины восхищают даже иностранцев.

8 советских машин, на которые пускали слюни все граждане СССР
8 советских машин, на которые пускали слюни все граждане СССР
Обложка ©

ТАСС / Павел Максимов

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • ссср
  • Тесты и квизы
  • Ностальгия
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров