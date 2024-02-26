Тест: А вы помните, что в СССР можно было купить на 1 рубль и 5 или 10 копеек?

Совсем недавно Life.ru вспоминал, почему на советских товарах цена была выбита. Но многие ли из вас помнят, сколько стоил тот или иной предмет? У одних этот тест вызовет волну приятной ностальгии, другие покачают головой из-за мысли, что "раньше было лучше", но равнодушным не останется никто.