Идеалы своей эпохи: Каким эталонам женской красоты подражали советские девушки в 70-е, 80-е и 90-е

Запад никогда не понимал стиль одежды девушек Советского Союза. Наши идеалы красоты всегда казались американцам и европейцам странными. По их мнению, дамы в СССР носили безвкусные вещи, использовали несуразные аксессуары и в целом были некрасивыми.

Но это совсем не правда — советские девушки были не хуже американок и европеек. Просто у них был другой стиль одежды и предпочтения в плане макияжа. Какие женщины считались эталоном красоты в 1970-е, 1980-е и 1990-е?

Как девушки одевались и красились в 70-е

Яркие стрелки и голубые тени — вот как одевались в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

В 1970-е появилась мода на стройность. Внедрить её помогла легендарная картина Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", в которой большинство актрис были худыми. Вскоре после выхода картины практически все девушки Советского Союза захотели стать такими же тонкими и звонкими, поэтому начали следить за питанием.

К тому же в моду вошли объёмные причёски и яркие платья, которые стройнили фигуру. Все женщины СССР хотели быть похожими на актрису Наталью Варлей и Наталью Селезнёву — фитоняшек того времени.

Помимо того, у советских девушек изменились идеалы красоты и в плане мейкапа. После выхода легендарных картин "Иван Васильевич меняет профессию" и "Ирония судьбы" большинство советских дам начали краситься так же, как их главные героини. Они обводили губы карандашами, рисовали яркие стрелки и наносили голубые тени.

Какие женщины считались эталоном красоты в 80-е

Качественная одежда в СССР начала появляться только в 1980-х. Фото © ТАСС / Алексей Поддубный

В это время в Советский Союз начали завозить созданные за границей помады, а одежду делали более яркую и стильную. В СССР 80-х красиво одеваться хотели все. Поэтому одни дамы пытались любыми правдами и неправдами купить джинсы. Другие шили одежду сами, ведь только так можно было создать модную вещь.

В 1980-е женщины начали лучше краситься, чем в предшествующие годы Советского Союза. Тогда появилась первая действительно качественная косметика в СССР, открывались салоны красоты. Почти каждая дама делала укладку и следила за своим внешним видом.

Как менялись стандарты женской красоты в СССР? Фото © ТАСС

В этот период в Советском Союзе зародился тренд на занятия спортом. Девушки начали ходить в спортзалы, качать мышцы. Каждая дама стремилась к тому, чтобы выглядеть стройной и подтянутой, а поэтому только лишь диетой не ограничивалась. Поменялись и предпочтения мужчин. Для них идеалом красоты в 1980-е стали девушки с длинными ногами, красивой причёской и стильным образом.

Но мужчины в этот период обращали внимание не только на красоту, но и на внутреннее наполнение советской женщины. Чтобы влюбить в себя парня, девушке нужно было не только опрятно одеваться, но и быть скромной, позитивной, состоять в комсомоле.

От каких женщин 90-х мужчины были без ума

Одежда в годы после развала СССР была не главным — чем её было меньше, тем лучше. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин, Геннадий Хамельянин

После развала Советского Союза вместо социализма пришёл капитализм. Дорвавшиеся до денег жёны новых олигархов одевались во всё самое дорогое и модное. Популярно было носить шубы, брендовую одежду и ездить на дорогих машинах. В телевизоре царил полный разврат. Во многих музыкальных клипах исполнителей были обнажённые девушки. Так появился тренд на открытость и раскрепощённость.

В 1990-е особенно ценились хрупкие девушки, спортсменки. Ходить на фитнес стало очень модно. Уже не советские женщины начали перекрашиваться в блондинок. Но найти хорошего мастера было сложно, поэтому многие делали себе причёски сами.

Обрела популярность и новая форма бровей — очень тонкие "ниточки". Для этого девушки выщипывали их настолько сильно, насколько возможно. Поменялись и предпочтения дам в одежде. Многие старались одеваться максимально открыто — носить короткие юбки, шорты и майки.

А какая стильная эпоха больше вам по душе? 0 Скромные 70-е Элегантные 80-е Открытые 90-е