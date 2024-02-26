7 самых дорогих кладов, которые случайно нашли обычные жители России

Многие люди не верят, что в жизни можно найти клад. Но такие истории действительно периодически случаются. Кому повезло наткнуться на дорогостоящую находку из прошлого?

1. Тайна Гостиного Двора

Клады в России до сих пор находят даже под асфальтом улиц. Клад западноевропейских и русских серебряных монет XVI–XVII веков, найденный на территории Гостиного Двора в 1996 году. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

В 1996 году в Москве нашли огромный клад, стоимость которого — миллионы, а может быть, даже и миллиарды долларов. Дело в том, что власти столицы России провели раскопки под Гостиным Двором, в ходе которых были обнаружены: 95 тыс. серебряных монет XVII века;

330 раритетных зарубежных монет;

древняя посуда из серебра и меди, датированная XVII веком.

Суммарная масса клада составила около 80 килограммов. Наверняка коллекционеры оценили его в миллионы долларов.

2. Удачное назначение в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин весьма удачно назначил постоянного представителя в Уральском федеральном округе в сентябре 2002 года. Когда строители возводили служебную резиденцию для чиновника в Екатеринбурге, то нашли удивительный по размерам тайник, предположительно, XIX века.

В нём содержались раритетные монеты времён Николая II. А также медаль, отчеканенная в честь коронации последнего императора Российской империи. Стоимость таких находок среди коллекционеров стоит не один миллион долларов. Вырученные деньги передали в казну РФ.

3. Старая Рязань: древняя ювелирка

Клады, найденные в России, поражают: предметы были созданы в прошлые века. Фото © VK / СТРАЭ РАН

В 2005 году в небольшом населённом пункте Старая Рязань обнаружили удивительный тайник. Археологи провели там раскопки и нашли древние ювелирные изделия, которые, предположительно, были созданы в XII веке. Тогда из земли достали много красивых украшений: бусы, мужские, женские кольца и несколько медальонов. Раритетные находки оценили в сотни тысяч долларов.

4. Жители небольшого села Юсово Липецкой области стали миллионерами

Населённый пункт маленький и непримечательный, поэтому никто из местных жителей даже подумать не мог о том, что рядом находятся несметные богатства. Жители села в 2008 году самостоятельно провели раскопки и нашли почти восемь тысяч монет из серебра. Естественно, все они были древними. Причём деньги в земле были разных времён. Одна часть была отчеканена в XVIII веке, вторая — в XIX, а третья — и вовсе в XX.

5. Удивительная Йошкар-Ола

Сокровища России находят сотнями. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В 2010 году в городе строили высотное здание. Больше всех на работе повезло экскаваторщику — он случайно нашёл тайник, в котором было 816 монет из серебра. Они были произведены в разные года, между 1835-м и 1922-м.

6. Торжок оказался местом, где хранятся богатства

В 2010 году произошёл ещё один удивительный случай. В непримечательном городе Торжке Тверской области археологи внезапно решили провести раскопки. Место для работ было подобрано идеально, и результат не заставил себя ждать.

В первые же дни в земле был обнаружен старинный клад. В нём было около 250 изделий XIII века. В основном украшения из серебра.

7. Наследство предков в Троицке

Любой, кто задумывается над тем, как найти клад, может поискать его в стенах своей квартиры. Фото © region-uu

В 2019 году резко разбогател житель города Троицка. Он ремонтировал дом и нашёл тайник, который сделал его прадед. В "сейфе" были найдены купюры Российской империи, акции, а также монеты из меди. Коллекционеры выкупили клад у правнука-счастливчика, заплатив за него 1,5 млн рублей.