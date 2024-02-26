10 питомцев с такими влюблёнными глазами, что их хозяевам остаётся только позавидовать
Найдите себе вторую половинку, которая будет смотреть на вас такими же глазами, и будьте счастливы! Показываем на примере пушистиков, какими глазками стоит смотреть на любимых коллег в этот понедельник.
"Я влюблён в эти глазки!" — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Почти каждый вечер перед сном они сидят вот так и смотрят друг на друга", — aveysophie.
Фото © Reddit / aveysophie
"Так много любви прячется за этими глазами", — boxer44.
Фото © Reddit / boxer44
"Вот так Чарли смотрит на меня", — unicorndanceparty.
Фото © Reddit / unicorndanceparty
"Смеюсь от этой фотографии каждый раз. Дельта обожает своего папу!" — Honbesdl.
Фото © Reddit / Honbesdl
"Моей принцессе Бетти уже 16 лет, а она всё так же смотрит на меня своими влюблёнными глазками", — icouldusea-hey-yo.
Фото © Reddit / icouldusea-hey-yo
"Я просто должен был поделиться фотографиями, как мы с Рэем валялись на диване вместе", — javawong.
Фото © Reddit / javawong
"Фотография с того вечера, когда Лолита впервые попала к нам домой", — reva_r.
Фото © Reddit / reva_r
"Честно говоря, я её не заслуживаю..." — OutgoingOrange.
Фото © Reddit / OutgoingOrange
"Как же она любит своего папу!" — rijoys.
Фото © Reddit / rijoys