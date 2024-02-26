10 питомцев с такими влюблёнными глазами, что их хозяевам остаётся только позавидовать

"Я влюблён в эти глазки!" — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Почти каждый вечер перед сном они сидят вот так и смотрят друг на друга", — aveysophie.

Фото © Reddit / aveysophie

"Так много любви прячется за этими глазами", — boxer44.

Фото © Reddit / boxer44

"Вот так Чарли смотрит на меня", — unicorndanceparty.

Фото © Reddit / unicorndanceparty

"Смеюсь от этой фотографии каждый раз. Дельта обожает своего папу!" — Honbesdl.

Фото © Reddit / Honbesdl

"Моей принцессе Бетти уже 16 лет, а она всё так же смотрит на меня своими влюблёнными глазками", — icouldusea-hey-yo.

Фото © Reddit / icouldusea-hey-yo

"Я просто должен был поделиться фотографиями, как мы с Рэем валялись на диване вместе", — javawong.

Фото © Reddit / javawong

"Фотография с того вечера, когда Лолита впервые попала к нам домой", — reva_r.

Фото © Reddit / reva_r

"Честно говоря, я её не заслуживаю..." — OutgoingOrange.

Фото © Reddit / OutgoingOrange

"Как же она любит своего папу!" — rijoys.