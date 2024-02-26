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26 февраля, 05:00

10 питомцев с такими влюблёнными глазами, что их хозяевам остаётся только позавидовать

Найдите себе вторую половинку, которая будет смотреть на вас такими же глазами, и будьте счастливы! Показываем на примере пушистиков, какими глазками стоит смотреть на любимых коллег в этот понедельник.

"Я влюблён в эти глазки!" Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Почти каждый вечер перед сном они сидят вот так и смотрят друг на друга", — aveysophie.

Фото © Reddit / aveysophie

Фото © Reddit / aveysophie

"Так много любви прячется за этими глазами", — boxer44.

Фото © Reddit / boxer44

Фото © Reddit / boxer44

"Вот так Чарли смотрит на меня", — unicorndanceparty.

Фото © Reddit / unicorndanceparty

Фото © Reddit / unicorndanceparty

"Смеюсь от этой фотографии каждый раз. Дельта обожает своего папу!" Honbesdl.

Фото © Reddit / Honbesdl

Фото © Reddit / Honbesdl

"Моей принцессе Бетти уже 16 лет, а она всё так же смотрит на меня своими влюблёнными глазками", — icouldusea-hey-yo.

Фото © Reddit / icouldusea-hey-yo

Фото © Reddit / icouldusea-hey-yo

"Я просто должен был поделиться фотографиями, как мы с Рэем валялись на диване вместе", — javawong.

Фото © Reddit / javawong

Фото © Reddit / javawong

"Фотография с того вечера, когда Лолита впервые попала к нам домой", — reva_r.

Фото © Reddit / reva_r

Фото © Reddit / reva_r

"Честно говоря, я её не заслуживаю..." OutgoingOrange.

Фото © Reddit / OutgoingOrange

Фото © Reddit / OutgoingOrange

"Как же она любит своего папу!" rijoys.

Фото © Reddit / rijoys

Фото © Reddit / rijoys

10 мохнатых парочек, которые так любят обниматься, что, глядя на них, начинаешь завидовать
10 мохнатых парочек, которые так любят обниматься, что, глядя на них, начинаешь завидовать
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Reddit / javawong / reva_r

Сергей Трофимов
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