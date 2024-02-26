День слесаря, Всемирный день неторопливости, Мартынов день: Праздники и приметы 26 февраля Сегодня, 26 февраля, в России свой праздник отмечают представители очень важной профессии. А ещё это дата основания одного из легендарных российских предприятий, настоящей кузницы военных побед. По народному же календарю сегодняшний день посвящён чистоте. 25 февраля, 21:01 26 февраля отмечается День слесаря. Обложка © Shutterstock

День слесаря

26 февраля свой праздник в России отмечают специалисты по обработке металла — на эту дату приходится День слесаря. Рассказываем о нём: Это российский профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Отмечается ежегодно 26 февраля, по календарю не смещается.

Празднуется прежде всего на крупных предприятиях, где трудится много представителей этой профессии.

Слово "слесарь" пришло в русский язык из немецкого, оно образовано от Schlosser — "замочник". Пять веков назад так называли работников мануфактур по выпуску замков, и постепенно термин перекочевал в русский язык — для обозначения специалистов по механической ручной обработке металлов и изделий из них.

Как и в других странах, в России сейчас несколько десятков специализаций слесарей. В Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий их более 70: слесарь-инструментальщик, слесарь-сборщик, слесарь-монтажник, слесарь-ремонтник, слесарь-водопроводчик и так далее. Уже исходя из этого становится очевидным, что эта профессия востребована на рынке труда.

Слесарь должен обладать такими качествами, как выносливость, ответственность, внимательность. Ему нужно обладать нужными знаниями в различных областях и соответствующими умениями, уметь применить их грамотно на практике. Трудовая деятельность слесаря связана с вероятностью травматизма, поэтому он обязательно должен следовать технике безопасности.

Сегодня, 26 февраля, у всех российских слесарей праздник неофициальный, но это не мешает его отмечать. Такие специалисты получают поздравления от близких и коллег.

День основания Тульского оружейного завода

26 февраля — День основания Тульского оружейного завода. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Символично, что 26 февраля свой праздник в России отмечает легендарное предприятие, которое невозможно представить без труда слесарей. Речь о Дне основания Тульского оружейного завода: Это российский памятный день.

Ежегодно отмечается в одну дату — 26 февраля.

Приурочен к дате утверждения Петром I указа об основании казённой оружейной фабрики.

Тульский оружейный завод — это уникальное предприятие, при помощи продукции которого ковалось немало побед, в том числе в Отечественной войне 1812 года, Гражданской войне и Великой Отечественной 1941–1945 годов. Казённая оружейная фабрика была основана (15) 26 февраля 1712 года по указу Петра I.

Тулу для расположения такого завода император выбрал не случайно. Этот город издревле славился своими мастерами-оружейниками. Так, промышленник Никита Демидов основал частный оружейный завод ещё в 1695 году. Именно он стал тем, кто взялся в 1696 году выполнить заказ молодого царя на изготовление 300 ружей по западному образцу.

Впоследствии именно в Туле изготавливали знаменитую винтовку Мосина, пулемёт Максима, пистолет ТТ. 28 февраля 1912 года в ознаменование 200-летнего юбилея императорского Тульского оружейного завода ему присвоено наименование "Тульский императора Петра Великого оружейный завод". Современные работники предприятия продолжают славные традиции своих предшественников. Труд мастеров из Тулы особенно важен сейчас, во время специальной военной операции.

Всемирный день неторопливости

26 февраля отмечается Всемирный день неторопливости. Фото © Shutterstock

26 февраля отмечается малоизвестный в России праздник под названием Всемирный день неторопливости. Несколько фактов о нём: Это неофициальный международный праздник.

Появился в Италии в 2007 году, распространился по миру.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 26 февраля.

Предлагается в этот день сбавить темп жизни, чтобы прочувствовать её.

Всемирный день неторопливости появился благодаря итальянской ассоциации "Искусство медленно жить". 14 лет назад, провозгласив его, она призвала жителей Апеннинского полуострова хотя бы один день в году не спешить, получать удовольствие от каждого момента жизни. Идею оценили не только в Италии, но и за рубежом, и так этот неформальный праздник стал международным.

Отмечать его могут все, кому приходится крутиться как белка в колесе, вне зависимости от места жительства, будь то село или огромный город. Каждый день мы можем не замечать простые житейские радости, всё время спеша на учёбу, работу и по другим делам. Сегодняшний праздник призывает если не остановиться, то хотя бы замедлиться, чтобы осмотреться и понять, что в этой суете пролетает жизнь.

В рамках Дня неторопливости проходят необычные мероприятия. Например, в Риме проводится "Медлительный марафон". Его идея диаметрально противоположна традиционным забегам — нужно преодолеть дистанцию в 300 метров не быстрее 87 минут, причём ни разу не останавливаться. Слишком спешащим выписывают шуточные штрафы.

День термоса

26 февраля отмечается День термоса. Фото © Shutterstock

Ещё один неофициальный праздник в России можно отметить сегодня, 26 февраля. На эту дату приходится также День термоса. Вот что о нём известно: Это праздник международный, неформальный.

Ежегодно отмечается 26 февраля, по календарю не смещается.

Появился в США, откуда разошёлся по миру.

Его инициатор уже неизвестен.

Почему День термоса отмечается именно 26 февраля, неясно. Каких-то свидетельств о том, что изобретение теплоизоляционного сосуда связано с этой датой, нет. А придумано такое простое, но гениальное устройство было недавно по историческим меркам — в 1892 году. Его автором стал шотландский физик и химик Джеймс Дьюар. Первый термос он сделал во время исследований в области криогеники. Кстати, в честь учёного такая ёмкость в научной среде так и называется — сосуд Дьюара. А вот термосом его стали называть по наименованию немецкой компании Thermos GmbH — первого коммерческого производителя.

Примечательно, что Дьюар не запатентовал своё изобретение, потому что не считал его чем-то особенным. Когда учёный понял свою ошибку, было уже поздно: суд отказал в возмещении нанесённого производителями ущерба. Пока шли эти споры, термос благополучно запатентовали в США под названием "сосуд с двойными стенками и вакуумом между ними". Правда, срок этих прав к нашему времени уже истёк.

День памяти преподобного Мартиниана, Зои и Фотинии

26 февраля Русская православная церковь чтит преподобного Мартиниана, а также святых жён Зою и Фотинию (Светлану). Мартиниан жил в IV–V веках, родом был из Кесарии Палестинской. Согласно преданию, отшельническую жизнь он начал уже в 18 лет. Однажды Зоя, женщина дурной репутации, попыталась соблазнить его. Чтобы устоять, Мартиниан встал в огонь. После этого он обратил Зою к Господу и отправил в вифлеемский монастырь. Когда же отшельник исцелился от ожогов и удалился на необитаемый остров, во время бури туда выбросило молодую христианку Фотинию. Чтобы не впасть в искушение, Мартиниан оставил её на острове с запасом еды и хлеба, а сам бросился в море и был унесён дельфинами к берегу. На склоне лет Мартиниан отправился в Афины, где и отошёл к Господу в старости.

Приметы 26 февраля

Мартынов день

В честь святого Мартиниана на Руси дату 26 февраля называли Мартынов день. Его посвящали молитвам Господу с просьбой о помощи в борьбе с разного рода соблазнами, в поддержании супружеской верности, а ещё в защите от огня. В Мартынов день было принято стремиться к чистоте не только духовной, но и материальной — устраивать уборку в доме и во дворе, избавляться от мусора и старых вещей. Считалось, что иначе быть невзгодам.

В этот день было запрещено лениться и отлынивать от работы. Также было поверье, что вечером нельзя оставаться одному, поэтому на Мартынов день проводили посиделки. Для денежных дел эта дата считалась неподходящей. Вдобавок нельзя было ругаться, шить, ткать и прясть — в народе верили, что иначе можно ослепнуть.

Погодные приметы 26 февраля

Солнце в туманном круге — к снегопаду. Небо затянуто тучами — к оттепели. Ещё лежат высокие сугробы — к холодной весне. Деревья в лесу будто почернели — к морозам. Щебет синиц говорит о ранней весне.

Именины 26 февраля

26 февраля именины может отмечать российская актриса Ирина Горбачёва. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 26 февраля, именины могут отмечать: Анна

Василий

Вера

Владимир

Евгений

Зоя

Иван

Ирина

Михаил

Николай

Павел

Светлана

Семён

Степан

Тимофей.

Авторы Вадим Андреев