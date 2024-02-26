Россиянам стали меньше разрешать работать на удалёнке

На сегодняшний день только треть российских компаний держит у себя дистанционных сотрудников. Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты оказавшегося в распоряжении редакции исследования, в марте прошлого года количество организаций, практикующих удалённый формат работы, составляло 40%.

Результаты исследования сервиса SuperJob показали, что в регионах чаще пользуются услугами удалённых сотрудников, чем в обеих столицах. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 31 и 29% соответственно, а за пределами этих двух городов данная цифра достигла отметки в 34%.

Несмотря на это, доля работников на удалёнке в российских компаниях невелика — на 7 из 10 предприятий она составляет менее 10% от штатной численности. Обычно в таком формате работают бухгалтеры, программисты или продавцы. Только в 4% организаций есть сотрудники, работающие из-за рубежа. Полгода назад проживающие за границей сотрудники трудились в каждой одиннадцатой компании.