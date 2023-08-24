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24 августа, 11:56

Большинство работодателей в России признались, что рады отмене удалёнки

Опрос показал, что 64% работодателей рады отмене удалёнки в их компаниях

В России большинство работодателей положительно относятся к возвращению сотрудников с удалёнки обратно в офис. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским центром "Зарплаты.ру".

Как сообщает RT, полной или частичной отмене удалёнки и возвращению сотрудников в офис рады 64% работодателей. Ещё 28% опрошенных расстроены, а 8% не испытывают эмоций по этому поводу. Кроме того, 57% респондентов заявили, что на удалёнке их сотрудники сохранили свою обычную эффективность, у 13% команда начала работать с ещё большей отдачей. При этом треть работодателей пожаловалась, что производительность труда их подчинённых снизилась.

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Сейчас положительное отношение к удалёнке сохранили лишь 28% опрошенных, а в 2020-м их было 55%. Для того чтобы пережить период дистанционного формата работы, 72% руководителей пришлось развить в себе новые качества, в том числе научиться доверять подчинённым и больше делегировать им полномочия. Несмотря на сложности и новые требования, которые принесла удалёнка, большинство работодателей (53%) нейтрально относятся к перспективе возврата к такому формату работы, положительно — 32%, отрицательно — 15%.

Согласно опросу, удалёнку полностью отменили в компаниях у 45% респондентов, у 51% — частично, а у 4% работа по-прежнему идёт полностью в удалённом формате.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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