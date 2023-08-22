Россиянам объяснили, как оформить комфортное место для работы на удалёнке, чтобы никто не мешал

Хорошо, если рабочую зону для удалёнки можно обустроить в отдельном помещении, но такой вариант возможен не для каждого. И в этом случае придётся выделить место для кабинета в жилой комнате или даже коридоре. Подробнее о том, где создать рабочее место дома и как сделать его комфортным, рассказала профессиональный архитектор и руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

"Стоит рассмотреть выделение зоны под работу в гостиной или спальне. Однако в случае второго помещения стоит оценить, не будет ли ваша работа мешать другим членам семьи и их ритму жизни. Если же каждый метр в квартире на вес золота, то существует вариант вынести рабочее место на лоджию или в нишу коридора", — сказала она в беседе с gazetametro.ru.

По словам эксперта, если для работы большой кабинет или отдельное место не требуется, то можно воспользоваться обеденным столом, барной столешницей, глубоким подоконником или столиком для завтраков. Для оборудования рабочей зоны архитектор посоветовала составить подробное ТЗ с учётом всей необходимой техники вплоть до освещения и количества розеток. А ещё нужно продумать места хранения документов, рабочих бумаг и канцелярии. При выборе стола следует обращать внимание на его функциональность по размерам. Антелава также посоветовала использовать гладкую столешницу, которая не будет мешать скольжению мыши.