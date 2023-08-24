"Зажечь огонь в глазах рекрутера": Россиянам рассказали, как написать резюме без опыта работы

Поиск работы — всегда стресс, особенно если это происходит впервые. Однако тот факт, что у студента или выпускника старших курсов нет опыта работы, вовсе не означает, что он не может составить убедительное резюме для первого трудоустройства. Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова в беседе с Лайфом дала дельные советы для тех, кто собирается искать работу впервые.

По словам эксперта, прежде всего резюме должно привлечь внимание и понравиться работодателю. Для первого резюме необходимо заявить о том, какую пользу кандидат может принести компании. При этом ни в коем случае нельзя акцентировать внимание на том, что работодатель должен сделать для молодого кандидата. Кроме этого, с первых строк следует показать адекватность восприятия ситуации. Кандидат должен не бояться поработать младшим ассистентом, чтобы набраться опыта, даже невзирая на свой красный диплом. Как подчеркнула Каштанова, "короны" на голове людей без опыта только раздражают работодателей. Далее собеседница Лайфа привела пример написания первого резюме для первой работы:

"Мотивированный и представительный выпускник, получивший степень бакалавра в области медиаисследований в Государственном университете управления (средний балл 4,93 — диплом с отличием). Стремлюсь присоединиться к компании "ХХХ" в качестве ассистента консультанта по маркетингу, чтобы помогать устанавливать быстрые и долгосрочные отношения с клиентами, а также в разработке и внедрении маркетинговых материалов".

Чтобы усилить интерес работодателя, специалист рекомендует включить в резюме курсовые и проектные работы, которые были выполнены за время обучения. Также следует обязательно указать тему диплома и базу(ы) практики. При этом следует помнить, что любая учебная и научная работа пишется не просто ради оценки в ведомости — в первую очередь она формирует навыки. Их также нужно указать в резюме. Пример может выглядеть так:

"Выполненные курсовые работы: "Поведение потребителей", "Социология культуры", "Виртуальные сообщества". Приобретённые знания и навыки: существующие маркетинговые стратегии, их принципиальные отличия и условия применения; методы конкурентного анализа; способы создания потребительской ценности и разработки новых продуктов; основные методы маркетинговых исследований".

Кроме этого, большинство молодых кандидатов сейчас имеют опыт командной деятельности. Речь идёт об участии в различных волонтёрских и студенческих мероприятиях. Если подобный опыт будет полезным для компании, в которую хочет попасть кандидат, то его также можно включить в резюме. При этом нужно помнить, что резюме не должно быть перенасыщено лишней информацией. В целом это может выглядеть так:

"Внеаудиторные навыки и достижения: помогал студенческому сообществу разрабатывать маркетинговые материалы для продвижения серии мероприятий, разрабатывая плакаты и создавая группу во "ВКонтакте";

написал рекламные тексты и восемь профессиональных обзоров продуктов для местного технологического веб-сайта;

легко работаю под руководством;

владею техникой тайм-менеджмента и умею контролировать самого себя;

ориентирован на командное взаимодействие."

Помимо того, в резюме необходимо включать дополнительную информацию, такую как иностранные языки, хобби, сертификаты. Не стоит писать общих фраз и шаблонов о коммуникабельности и стрессоустойчивости — в этом деле важно "зажечь огонь в глазах рекрутера", резюмировала Каштанова.