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25 февраля, 19:40

Легендарную игру Doom выпустят на шведских газонокосилках

На шведских газонокосилках Husqvarna можно будет поиграть в Doom

На шведских газонокосилках Husqvarna можно будет поиграть в Doom. Обложка © Shutterstock

На шведских газонокосилках Husqvarna можно будет поиграть в Doom. Обложка © Shutterstock

Шведский производитель садовой техники компания Husqvarna решила предложить владельцам газонокосилок Automower сыграть в Doom на встроенных дисплеях своих устройств. Об этом узнал портал ixbt.games.

На шведских газонокосилках Husqvarna можно будет поиграть в Doom. Видео © YouTube / Husqvarna

Данные модели газонокосилок оснащены 2,8-дюймовым экраном, кнопками и колесом, с помощью которых предлагается управлять персонажем. Предложение будет временным: поиграть в культовую игру можно будет с 9 апреля по 9 сентября 2024 года. Насколько безопасно запускать игры во время использования газонокосилки, неизвестно.

Doom — одна из самых известных игр в истории, которая вышла в 1993 году. Она выпускалась на весьма неожиданных устройствах, начиная от микроволновок и заканчивая тестами для беременности. Также игра запускалась и на шоколадном батончике Milky Way.

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Кстати, заядлые геймеры, которые проводят часы за компьютерами, сталкиваются с болями в запястье и руке, онемением пальцев и синдромом сухого глаза. Однако на этом список проблем для игроманов не заканчивается, ведь подобные марафоны сопровождаются стрессом и эмоциональными потрясениями.

Евгения Мосс
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