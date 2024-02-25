Легендарную игру Doom выпустят на шведских газонокосилках
На шведских газонокосилках Husqvarna можно будет поиграть в Doom
На шведских газонокосилках Husqvarna можно будет поиграть в Doom. Обложка © Shutterstock
Шведский производитель садовой техники компания Husqvarna решила предложить владельцам газонокосилок Automower сыграть в Doom на встроенных дисплеях своих устройств. Об этом узнал портал ixbt.games.
На шведских газонокосилках Husqvarna можно будет поиграть в Doom. Видео © YouTube / Husqvarna
Данные модели газонокосилок оснащены 2,8-дюймовым экраном, кнопками и колесом, с помощью которых предлагается управлять персонажем. Предложение будет временным: поиграть в культовую игру можно будет с 9 апреля по 9 сентября 2024 года. Насколько безопасно запускать игры во время использования газонокосилки, неизвестно.
Doom — одна из самых известных игр в истории, которая вышла в 1993 году. Она выпускалась на весьма неожиданных устройствах, начиная от микроволновок и заканчивая тестами для беременности. Также игра запускалась и на шоколадном батончике Milky Way.
Кстати, заядлые геймеры, которые проводят часы за компьютерами, сталкиваются с болями в запястье и руке, онемением пальцев и синдромом сухого глаза. Однако на этом список проблем для игроманов не заканчивается, ведь подобные марафоны сопровождаются стрессом и эмоциональными потрясениями.