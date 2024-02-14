Любителей долго играть в компьютер предупредили о диджитал-деменции

Заядлые геймеры, которые проводят часы за компьютерами, сталкиваются с болями в запястье и руке, онемением пальцев и синдромом сухого глаза. Об этом рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач Екатерина Демьяновская.

"Когда конъюнктива глаза краснеет, появляется зуд, ощущение инородного тела в глазу. Из-за долгого пребывания в статичном сидячем положении перед монитором и, как следствие, гиподинамии энергетические ресурсы расходуются недостаточно активно — риск набрать лишний вес при этом возрастает многократно", — отметила она в беседе с RT.

Однако на этом список проблем для игроманов не заканчивается, ведь подобные марафоны сопровождаются стрессом и эмоциональными потрясениями. Всё это приводит к перепадам настроения, агрессии и нарушению сна.

В свою очередь кандидат медицинских наук, директор Медицинского института Росбиотеха Александр Алексеев обратил внимание на избыточную нагрузку на опорно-двигательный аппарат — отсюда боли в шее, спине и запястье. Кроме того, при злоупотреблении гаджетами у геймеров снижается точность движений и долговременной памяти — возникает digital-деменция.

"Голова может разболеться даже не из-за компьютерной игры, а из-за позы, в которой сидит человек. Если говорить в целом о влиянии компьютерных игр на здоровье человека, то здесь острее стоит вопрос влияния на психику и возможности формирования зависимости, что опять же грозит далеко не каждому", — считает эксперт по вопросам биотехнологий Мария Коренкова.