Житель Сургута много часов играл в компьютер и в итоге с судорогами и рвотой впал в кому

В Сургуте разбираются в причинах ухудшения состояния здоровья мужчины, впавшего в кому после многочасовой игры в компьютерные игры. Как сообщили в пресс-службе городской станции скорой помощи, сообщение о больном поступило врачам от его сына.

"По прибытии на вызов мужчина находился в коме... Выяснилось, что до трёх часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры жены "лечь отдохнуть" — та получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными. Немедленно вызвали скорую помощь", — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина не курил или пьянствовал. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, машину скорой встречала бригада реаниматологов. Как пациент чувствует себя на данный момент, неизвестно.