В Выборге трёхлетний мальчик случайно выпил стакан водки и впал в кому

В Выборге трёхлетний мальчик на праздновании дня рождения подруги своей мамы выпил стакан водки и впал в кому. Об этом сообщает телеканал "78.ru".

Инцидент произошёл на Большой Каменной улице в городе Выборге, куда около 12:00 пришла женщина с ребёнком отметить день рождения подруги семьи. Детей угощали газировкой, а взрослые на кухне начали пить водку.

К вечеру мальчик почувствовал себя нехорошо. Его тошнило, а потом он потерял сознание. Мать кинулась к телефону, чтобы вызвать скорую, но малыш впал в кому до того, как приехали врачи. Сейчас он в реанимации и до сих пор не пришёл в сознание. Медики определяют точный диагноз.

По словам матери, мальчик мог отхлебнуть водку вместо лимонада и отравиться. Установлено, что ребёнок проживает в забитой хламом квартире с безработной матерью, её сожителем и братом-школьником. Общий месячный доход семьи составляет 30 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка.