Под Петербургом годовалая девочка съела снег и отравилась неизвестным веществом
В Мурине Ленинградской области годовалая девочка поела снег и была госпитализирована с тяжёлым отравлением. По данным 47.ru, ребёнок на прогулке упал в сугроб, и, по словам мамы, в её рот попало несколько снежинок. Уже дома малышке стало плохо.
Полиция и Следственный комитет разбираются в ситуации. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на источники, по приезде врачей ребёнок тяжело дышал, у него диагностировали двусторонний пневмоторакс и отравление неустановленным веществом.
Известно, что мать воспитывает дочку одна. В поле зрения правоохранителей семья не попадала.
А в Оренбургской области десять сотрудников офиса отравились неустановленным веществом. По данным СМИ, в помещении ощущался сильный запах ацетона. Шестерых госпитализировали.
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