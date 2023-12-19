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19 декабря, 08:01

Под Петербургом годовалая девочка съела снег и отравилась неизвестным веществом

В Мурине Ленинградской области годовалая девочка поела снег и была госпитализирована с тяжёлым отравлением. По данным 47.ru, ребёнок на прогулке упал в сугроб, и, по словам мамы, в её рот попало несколько снежинок. Уже дома малышке стало плохо.

Полиция и Следственный комитет разбираются в ситуации. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на источники, по приезде врачей ребёнок тяжело дышал, у него диагностировали двусторонний пневмоторакс и отравление неустановленным веществом.

Известно, что мать воспитывает дочку одна. В поле зрения правоохранителей семья не попадала.

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А в Оренбургской области десять сотрудников офиса отравились неустановленным веществом. По данным СМИ, в помещении ощущался сильный запах ацетона. Шестерых госпитализировали.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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