Под Петербургом годовалая девочка съела снег и отравилась неизвестным веществом

В Мурине Ленинградской области годовалая девочка поела снег и была госпитализирована с тяжёлым отравлением. По данным 47.ru, ребёнок на прогулке упал в сугроб, и, по словам мамы, в её рот попало несколько снежинок. Уже дома малышке стало плохо.

Полиция и Следственный комитет разбираются в ситуации. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на источники, по приезде врачей ребёнок тяжело дышал, у него диагностировали двусторонний пневмоторакс и отравление неустановленным веществом.

Известно, что мать воспитывает дочку одна. В поле зрения правоохранителей семья не попадала.