Стало известно, чем отравилась бригада строителей аэропорта на Камчатке
Россельхознадзор: Строители аэропорта на Камчатке отравились неизвестным мясом
Блюда в столовой при стройплощадке нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в Елизово, где отравились более 40 рабочих, готовились из неизвестного мяса. Об этом сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Во время проверки было установлено, что организацией питания потерпевших занималось ООО "Сангин". Впоследствии выяснилось, что у данной компании не было документов на это мясо, а те, которые она предоставила надзорному органу, были оформлены уже после отравления рабочих.
"Ветеринарных сопроводительных документов на это мясо в адрес ООО "Сангин" не оформлялось, соответственно, невозможно установить, использовалась ли эта мраморная говядина для приготовления лагмана или блюдо было приготовлено из другого мяса", — говорится в сообщении Россельхознадзора.
В настоящее время деятельность столовой приостановлена на 30 суток, после того как 12 декабря Елизовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Помимо этого, вся собранная информация была передана в вышестоящие органы власти.
Напомним, что свыше 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки в Елизове. Госпитализация понадобилась строителям после посещения кафе внутри объекта. В больнице у рабочих обнаружили гастроэнтерит.
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