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15 декабря, 04:18

Стало известно, чем отравилась бригада строителей аэропорта на Камчатке

Россельхознадзор: Строители аэропорта на Камчатке отравились неизвестным мясом

Блюда в столовой при стройплощадке нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в Елизово, где отравились более 40 рабочих, готовились из неизвестного мяса. Об этом сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время проверки было установлено, что организацией питания потерпевших занималось ООО "Сангин". Впоследствии выяснилось, что у данной компании не было документов на это мясо, а те, которые она предоставила надзорному органу, были оформлены уже после отравления рабочих.

"Ветеринарных сопроводительных документов на это мясо в адрес ООО "Сангин" не оформлялось, соответственно, невозможно установить, использовалась ли эта мраморная говядина для приготовления лагмана или блюдо было приготовлено из другого мяса", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В настоящее время деятельность столовой приостановлена на 30 суток, после того как 12 декабря Елизовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Помимо этого, вся собранная информация была передана в вышестоящие органы власти.

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Напомним, что свыше 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки в Елизове. Госпитализация понадобилась строителям после посещения кафе внутри объекта. В больнице у рабочих обнаружили гастроэнтерит.

Обложка ©

Getty Images / David Sacks

Алексей Соловьёв
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