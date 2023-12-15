Стало известно, чем отравилась бригада строителей аэропорта на Камчатке

Блюда в столовой при стройплощадке нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в Елизово, где отравились более 40 рабочих, готовились из неизвестного мяса. Об этом сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время проверки было установлено, что организацией питания потерпевших занималось ООО "Сангин". Впоследствии выяснилось, что у данной компании не было документов на это мясо, а те, которые она предоставила надзорному органу, были оформлены уже после отравления рабочих.

"Ветеринарных сопроводительных документов на это мясо в адрес ООО "Сангин" не оформлялось, соответственно, невозможно установить, использовалась ли эта мраморная говядина для приготовления лагмана или блюдо было приготовлено из другого мяса", — говорится в сообщении Россельхознадзора.