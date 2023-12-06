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6 декабря, 04:09

Названа причина массового отравления рабочих на Камчатке

Минздрав: У госпитализированных на Камчатке строителей обнаружили гастроэнтерит

Минздрав Камчатского края назвал предварительную причину массового отравления строителей нового терминала аэропорта в Елизове. У 41 рабочего был диагностирован гастроэнтерит, рассказал РИА "Новости" заместитель министра Олег Мельников.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент состояние пациентов оценивается как лёгкой и средней тяжести. Их здоровью ничто не угрожает.

"Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит", — отметил замглавы министерства.

Рабочие в больнице после массового отравления на Камчатке. Видео © VK / ЧП Хабаровск

20 детей отравились в кадетской школе-интернате в подмосковных Луховицах

20 детей отравились в кадетской школе-интернате в подмосковных Луховицах

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что все строители питались в одном кафе, расположенном внутри нового терминала. По факту произошедшего организована проверка.

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Кадр видео VK / ЧП Хабаровск

Илья Пушкарев
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