Названа причина массового отравления рабочих на Камчатке

Минздрав Камчатского края назвал предварительную причину массового отравления строителей нового терминала аэропорта в Елизове. У 41 рабочего был диагностирован гастроэнтерит, рассказал РИА "Новости" заместитель министра Олег Мельников.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент состояние пациентов оценивается как лёгкой и средней тяжести. Их здоровью ничто не угрожает.

"Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит", — отметил замглавы министерства.

Рабочие в больнице после массового отравления на Камчатке. Видео © VK / ЧП Хабаровск