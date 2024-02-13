Житель Петербурга подавился сосиской, 9 дней провёл в коме, но так и не очнулся

Житель Санкт-Петербурга подавился кусочком сосиски, больше недели пролежал в коме, но врачи так и не смогли его спасти. О трагическом инциденте пишет во вторник "Mash на Мойке".

По данным телеграмм-канала, 62-летнего мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти и с инородным телом в дыхательных путях ещё 2 февраля. За то время, пока врачи боролись за его жизнь, у него вдобавок развились постреанимационная болезнь и отёк мозга. Через девять дней петербуржец, к сожалению, скончался, так и не приходя в сознание.