Житель Петербурга подавился сосиской, 9 дней провёл в коме, но так и не очнулся
Житель Санкт-Петербурга подавился кусочком сосиски, больше недели пролежал в коме, но врачи так и не смогли его спасти. О трагическом инциденте пишет во вторник "Mash на Мойке".
По данным телеграмм-канала, 62-летнего мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти и с инородным телом в дыхательных путях ещё 2 февраля. За то время, пока врачи боролись за его жизнь, у него вдобавок развились постреанимационная болезнь и отёк мозга. Через девять дней петербуржец, к сожалению, скончался, так и не приходя в сознание.
Ранее Life.ru рассказывал, как чипсы едва не отправили на тот свет геймера из Москвы, но на счастье рядом оказался бывший спасатель. При помощи приёма Геймлиха он помог посетителю компьютерного клуба избавиться от крошек, которые вызвали остановку дыхания.