Сейчас все смеются, а тогда было нормой: 10 самых странных женских имён СССР

Многие странные имена родителям из СССР в те времена казались вполне адекватными. Они вряд ли думали, что, называя дочь условной Даздрапермой ("Да здравствует Первое мая"), обрекут её на долгие годы унижений в садике, школе и университете. Какие ещё "креативные" имена советские родители выбирали для своих детей?

1. Кукуцаполь

Смешные имена в СССР детям давали часто. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Советские граждане были помешаны на всём, что связано с сельским хозяйством. Из-за этой мании образовалось крайне странное имя Кукуцаполь. В нём была зашифрована фраза, состоящая из трёх слов: "Кукуруза — царица полей". Имя было женским и, как понятно из названия, славило растение.

2. Даздрасмыгда

Это кринжовое советское имя девочкам давали в честь "братства" двух типов населённых пунктов: жителей мегаполисов и небольших посёлков. В него было вшито целых шесть слов: "Да здравствует смычка города и деревни". Так и получалось, что к Даздрасмыгдам относились как к провинциалкам, а успешное будущее у них построить не получалось.

3. Лапанальда

Смешные женские имена времён СССР нередко портили своим носительницам жизнь. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Имя идеально подошло бы девочке, если бы она родилась в Норвегии, Скандинавии, Швеции или Финляндии. Но в Советском Союзе оно звучало смешно. По сравнению с Даздрасмыгдой Лапанальда довольно "короткое" по количеству слов в составе имя. Оно расшифровывается как "Лагерь папанинцев на льдине".

4. Челнальдина

Другое странное имя для девочек похоже на Лапанальду по звучанию. К тому же его происхождение тоже связано с этим природным явлением. Челнальдина переводится как "Челюскин на льдине".

5. Тролебузина

Какое смешное имя запомнилось советским гражданам больше всего? Фото © ТАСС / Юрий Набатов

Вы могли бы подумать, что имя как-то связано с троллейбусом, но нет. Оно ещё страннее, чем кажется на первый взгляд. В Тролебузину "вшиты" сразу четыре важные для Советского Союза фамилии: Троцкий, Ленин, Бухарин и Зиновьев.

6. Заклимёна

Хоть имя и звучит относительно красиво, смысл у него странный. Так девочек называли в честь одной из строчек пролетарского гимна, в котором пели: "Вставай, проклятьем заклеймённый".

7. Изаида

Самые смешные имена, безусловно, были только в СССР. И ведь сколько смысла тогда в них вкладывали. Фото © ТАСС

После прочтения предыдущих пунктов подборки вам может показаться, что страннее имён быть не может, но как бы не так. Советские граждане умели удивлять. Словосочетание, "вшитое" в Изаиду, содержало четыре слова: "Иди за Ильичём, детка".

8. Коммунэлля

В будущем странное имя трансформировалось в Элеонору, Элю. Но в первоначальном виде оно было связано с коммунизмом. Называя дочку Коммунэллей, родители славили политический строй, в котором живут.

9. Севморпутина

Смешные клички на странные имена из СССР придумывали регулярно. Фото © ТАСС

Никаких аналогий с современными реалиями проводить не нужно. Естественно, о том, что президентом России станет Владимир Владимирович, во времена СССР никто не знал. Девочек называли Севморпутинами в честь Северного морского пути, который должен был запуститься ещё во времена Советского Союза. Но и сегодня имя вновь актуальное, не правда ли?

10. Успепя

10 смешных и нелепых, но реальных имён девочек из СССР. Фото © ТАСС / Олег Кузьмин

Родители начали называть девочек таким именем, когда экономика Советского Союза активно росла и развивалась. В нём была зашифрована фраза: "Успехи первых пятилеток".

Причём после Второй мировой Успепя стало довольно популярным именем. Но, поскольку в 2024 году мы нигде не видим Коммунэлль, Изаид и других, эти женщины, скорее всего, поменяли паспортные данные. Поэтому современные родители должны сделать правильный вывод, почитав про эти странные имена. Перед тем как называть ребёнка креативно, подумайте о его будущем.