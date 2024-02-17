Борьба с отчаянием: 5 способов не опустить руки, когда хочется сдаться

Когда цель масштабная, достичь её может быть сложно. На пути постоянно будут появляться трудности и проблемы, цель которых — проверить вас на прочность. Если справитесь, то достигнете успеха. Но если сдадитесь, значит, ваши амбиции ничем не подкреплены и вы недостойны получить желаемое. Но существуют способы сохранить мотивацию, даже когда кажется, что воплотить мечту в реальность не получится.

1. Определитесь, нужна ли вам поставленная цель

Что делать, если опускаются руки: 5 советов, как не сдаться. Фото © Shutterstock

Когда у человека горят глаза от одной только мысли о достижении мечты, он не задумывается о том, как сохранить мотивацию — она есть по умолчанию. Поэтому если вы настолько устали, что готовы отказаться от цели, лишь бы отдохнуть, то, может быть, она не так вам и нужна?

Попробуйте мысленно сказать себе: "Я устал работать, моя мечта мне больше не нужна" и прислушайтесь к чувствам. Если выдохнули с облегчением, то цель была выбрана неправильно или навеяна со стороны. Тогда нужно найти другую мечту, от которой будут гореть глаза. В этом случае мотивация появится сама по себе и не иссякнет на половине пути.

Если же после отказа от цели вы почувствовали, что "болит душа", значит, она вам действительно нужна. Тогда перестаньте жалеть себя и действуйте дальше. Будьте готовы к тому, что для осуществления мечты придётся впахивать дальше.

2. Найдите источники энергии

Как не потерять мотивацию: советы, которые помогут исполнить мечту. Фото © Shutterstock

Поддерживать мотивацию к достижению цели можно благодаря внешним источникам положительных эмоций. Когда наступают выходные, нужно "перезаряжать мозг" на полную катушку. Например, пойдите на хоккейный матч, квест, концерт любимого исполнителя или прыгните с парашютом. Вы получите огромный поток положительных эмоций, благодаря которому уйдут стресс и усталость. "Перезарядка мозгов" поможет вернуться к работе с новыми силами.

3. Отслеживайте промежуточный результат

Что делать, если устал идти к цели? Фото © Shutterstock

Чтобы продолжать впахивать, нужно смотреть не только на конечную цель, но и на уже достигнутый результат. Проанализируйте, чего вы добились в жизни, пока шли к задуманному. Может быть, научились лучше продавать, заработали крупную сумму денег, о которой даже мечтать не могли, или освоили новый навык?

Когда человек видит промежуточный результат своих действий, он понимает, что не зря бесконечно работает. Поэтому нужно учиться получать кайф не только от достижения цели, но и от пути к ней.

4. Слушайте мотивационные видео

Как не потерять мотивацию и зарядиться энергией, чтобы добиться своего. Фото © Shutterstock

Речь не идёт о контенте инфоцыган, которые рассказывают про "успешный успех". На "Ютубе" много каналов реальных коучей по эзотерике, которые записывают видео для медитаций. В них на фоне играет расслабляющая музыка, а диктор произносит текст в духе: "Вы достигнете своей мечты", "Мир на вашей стороне", "Цель близко".

Если слушать такие мотивационные видео каждый день, параллельно усердно трудясь, то вы не сдадитесь. Ролики помогут снова разжечь огонь в глазах, поскольку, когда кто-то говорит вам, что всё получится, в это проще поверить.

5. Занимайтесь с психологом

Что делать, если устали пытаться добиться цели? Фото © Shutterstock

Если каждый день трудитесь в поте лица, то в любом случае морально устанете. Мозгу нужна разгрузка, и ещё один хороший способ получить её — записаться к психотерапевту или психологу. Занимайтесь с ним всего четыре раза в месяц, делитесь на сессиях любыми мыслями, переживаниями. Выплёскивая эмоции таким образом, будет проще не потерять мотивацию к достижению цели.

Можно, конечно, делиться переживаниями и с друзьями. Но если будете грузить их негативом каждый день, то они не выдержат и просто перестанут с вами общаться.

Идеально, если найдёте психолога-коуча. Такой специалист не только выслушает, но и даст советы по достижению целей в работе или бизнесе. Но отдавайте предпочтение не распиаренным специалистам с сотнями тысяч подписчиков в соцсетях, а обычным практикам. Так меньше вероятность нарваться на инфоцыган.