10 аффирмаций, которые, к удивлению всех скептиков, реально помогают исполнять мечты

Аффирмации — это утверждения, которые мы повторяем с целью изменить наше мышление и отношение к жизни. Когда мы повторяем их, то направляем свои мысли и энергию на то, что хотим изменить. Аффирмации помогают нам преобразиться и стать лучшей версией себя, побороть негативные установки и зарядиться позитивом. А ещё привлечь положительные изменения в нашу жизнь. Рассказываем о десяти аффирмациях, которые уже помогают людям по всему миру достигать успеха.

1. "Я достоин любви и уважения"

Когда мы чувствуем себя недостойными любви и уважения, то автоматически настраиваем себя на провал. Аффирмация "Я достоин любви и уважения" помогает изменить эту негативную установку на позитивную. Она помогает нам поверить в себя и свои возможности.

2. "Я заслуживаю успеха"

Как работают аффирмации и что это такое? Фото © Shutterstock

Мы часто склонны думать, что успех — это что-то, что приходит только к избранным. Однако это не так. Каждый из нас заслуживает своей минуты славы, и аффирмация "Я заслуживаю успеха" помогает нам поверить в это.

3. "Я привлекаю только положительные события в свою жизнь"

Удивительно, но мысли и слова имеют огромную силу. Если мы говорим и думаем только о плохом, то именно это и будет притягиваться в нашу жизнь. Аффирмация "Я привлекаю только положительные события в свою жизнь" направлена на то, чтобы изменить этот подход на более позитивный.

4. "Я здоров и полон энергии"

Почему аффирмации могут изменить вашу жизнь? Фото © Shutterstock

Здоровье и энергия — основные составляющие счастливой жизни. Аффирмация "Я здоров и полон энергии" помогает нам поверить в свою силу и заботиться о своём здоровье.

5. "Я имею все необходимые ресурсы для достижения своих целей"

Мы часто думаем, что у нас нет достаточного количества ресурсов, чтобы воплотить все желания в реальность. Но, будем честны, в большинстве случаев люди даже не знают, что для этого нужно. Аффирмация "Я имею все необходимые ресурсы для достижения своих целей" направлена на то, чтобы мы поверили в свои возможности и нашли в себе силы и ресурсы для достижения целей.

6. "Я нахожу радость в маленьких вещах"

Как изменить свою негативную установку на позитивную с помощью аффирмаций. Фото © Shutterstock

Радость — это то, что делает нашу жизнь яркой и насыщенной. Аффирмация "Я нахожу радость в маленьких вещах" помогает нам чаще замечать и ценить мелочи, которые часто оказываются ключевыми. Проще быть счастливым, когда вокруг тебя одна сказка.

7. "Я доверяю своей интуиции"

Интуиция — это наша внутренняя мудрость, которая помогает принимать верные решения. Аффирмация "Я доверяю своим интуитивным ощущениям" налаживает гармонию с собой, способствует более громкому голосу внутреннего "я", который обязательно подскажет правильный путь.

8. "Я принимаю свои ошибки и на них учусь"

10 аффирмаций, которые уже помогли людям по всему миру достигнуть целей. Фото © Shutterstock

Ошибки — это неизбежная часть жизни. Однако важно не опускать руки и учиться на своих неудачах. Аффирмация "Я принимаю свои ошибки и на них учусь" помогает нам легче справляться с провалами и вспоминать, что не бывает тех, кто не ошибается. Ошибки можно использовать и в своих интересах.

9. "Я живу в настоящем моменте"

Мы часто склонны думать о прошлом или будущем, забывая, что жизнь происходит здесь и сейчас. Аффирмация "Я живу в настоящем моменте" направлена на то, чтобы мы научились ценить каждый момент своей жизни.

10. "Я благодарен за всё, что есть у меня в жизни"

Инструкция по применению аффирмаций: как поверить в себя и свои возможности. Фото © Shutterstock

Благодарность — это ключ к счастью. Аффирмация "Я благодарен за всё, что есть у меня в жизни" помогает нам заметить всё хорошее в нашей жизни и ценить его.

Аффирмации — инструкция по применению

Повторяйте аффирмации каждый день, желательно утром и вечером.

Представляйте себя в тех ситуациях, которые вы хотите изменить с помощью аффирмаций.

Сосредоточьтесь на позитивном эффекте, который вы получите от аффирмаций, а не на том, что вам нужно изменить.

Будьте терпеливы и не сомневайтесь в силе аффирмаций.