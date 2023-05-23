5-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 23 мая

23 мая 2023 года в народе отмечается праздник Симон Посев, или Симонов день. В церкви же — День память апостола Симона Зилота. Раньше люди верили, что в эту дату нужно было отмечать день рождения земли. Вот почему на ней нельзя было работать — непослушание грозило повышенным риском получить травмы или порезы. Зато позволялось собирать лекарственные растения и готовить из них различные зелья и отвары, так как их эффективность 25 мая возрастает.

Чего ждать от пятых лунных суток 23 мая 2023 года?

Что сулят пятые лунные сутки 23 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Пятый день лунного календаря — самый важный в первой фазе луны, периода трансформации и изменений. Он считается одним из наиболее счастливых. Именно сегодня, 23 мая, могут произойти многие судьбоносные события, влияющие на наше будущее.

Пятый лунный день — время для поиска внутренней гармонии и переосмысления своей жизни. Период метаморфоз, когда нужно освободиться от всего ненужного и бездуховного, привести в порядок свою душу. Всё, что приходит в пятые лунные сутки, появляется в жизни с целью духовного развития и должно использоваться во благо. Не бойтесь выбросить старые вещи, которыми давно не пользуетесь.

Первая половина пятого лунного дня не самая благоприятная. А вот уже во вторую половину лунных суток могут произойти изменения, которые положительно скажутся на вашей жизни. Если носить 23 мая 2023-го особые камни, то они подарят удачу. Подойдут бирюза, розовый халцедон, мрамор, янтарь.

Пятый лунный день 23 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в пятый лунный день 23 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Пятые лунные сутки — день любви и счастья. Если такая возможность будет, то лучше акцентироваться на личной жизни. Вас может внезапно захватить любовь с первого взгляда. И при этом она не будет мимолётной — она придёт навсегда. Сексом в этот день заниматься можно и даже нужно. Интим в пятый лунный день принесёт радость, успокоение и поможет расслабиться. Благоприятен день 23 мая и для путешествий — любая поездка выдастся удачной.

Отличное время для учёбы. Знания будут усваиваться гораздо легче.

Согласно народным поверьям, в этот день надо собирать лекарственные травы. Они будут в несколько раз полезнее.

Для работы 23 мая — тоже благоприятный день.

Пятый лунный день 23 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Чего нельзя делать в пятый лунный день 23 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Есть для 23 мая и ряд ограничений. Дело в том, что в пятый лунный день люди острее реагируют на провокации, становятся нерешительными, неуверенными в себе, подозрительными. Настроение может часто меняться. Эту эмоциональность нужно воспринимать как наше обновление на пути к духовному развитию. Но она же может привести и к негативным последствиям в пятый лунный день. Вот что 23 мая делать крайне не рекомендуется.

В пятые лунные сутки ни в коем случае нельзя совершать злые поступки: ссориться с родными, вступать в конфликты. Это может привести к тому, что отношения будут испорчены навсегда. Нельзя никому желать плохого. Иначе всё это вернётся обратно. 23 мая не стоит оставлять какое-либо дело на полпути. Его обязательно надо завершить. Иначе это приведёт к болезням. Начинать новые дела в пятый лунный день тоже не стоит — результат непредсказуем. Не стоит ничего терять, так как эта вещь уже не вернётся. Запрещено работать с деревом. Идти к парикмахеру 23 мая тоже не стоит. Особенно если у вас сильно выпадают волосы. В пятый лунный день в доме должен быть порядок. Если ваши вещи в хаосе, тогда в работе и деньгах также не будет порядка и благополучия. Работать на земле не стоит, чтобы не потревожить её в день именин.