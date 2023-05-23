10 детских рисунков, глядя на которые можно животики надорвать
Все мы знаем, каких красивых мам рисуют детишки в садике. Но эти жуткие портреты — далеко не весь диапазон детского творческого потенциала. Собрали 10 рисунков, от которых вам точно станет не по себе.
"Детский садик дочери выпустил книгу с рисунками учеников. Моя нарисовала дельфина", — Texas12thMan.
Фото © Reddit / Texas12thMan
"Племянник пожаловался, что мой рисунок черепашки-ниндзя не очень красивый. И вызвался дорисовать тело. Спасибо", — SparxD.
Фото © Reddit / SparxD
"Я отец-одиночка, поэтому подарки на День матери тоже достаются мне. В этом году рисунок — репа, борющаяся с пумой", — Derrydeez.
Фото © Reddit / Derrydeez
"Нарисуй себя сейчас и через 100 лет... Моя дочь реалистка", — JonQGamer
Фото © Reddit / JonQGamer
"Племянник нарисовал валентинку на заднем дворе", — rambo2189.
Фото © Reddit / rambo2189
"Дочери дали домашнее задание дорисовать крылья и лапы дракону", — ChrisStoneGermany.
Фото © Reddit / ChrisStoneGermany
"Мой четырёхлетний сын пытается рисовать людей, но выходит пока очень сомнительно", — Lachmanifesto.
Фото © Reddit / Lachmanifesto
"Попытка моего 15-летнего брата нарисовать Майкла Би Джордана", — juicysox.
Фото © Reddit / juicysox
"Задание было — сделать рисунок на тему "Как мы с семьёй провели каникулы", — yeetinghelps.
Фото © Reddit / yeetinghelps
"Он очень гордится машинкой, которую нарисовал сам!" — dougefresh09.
Фото © Reddit / dougefresh09
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Reddit / yeetinghelps