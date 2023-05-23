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23 мая, 08:00

10 детских рисунков, глядя на которые можно животики надорвать

Все мы знаем, каких красивых мам рисуют детишки в садике. Но эти жуткие портреты — далеко не весь диапазон детского творческого потенциала. Собрали 10 рисунков, от которых вам точно станет не по себе.

"Детский садик дочери выпустил книгу с рисунками учеников. Моя нарисовала дельфина", — Texas12thMan.

Фото © Reddit / Texas12thMan

Фото © Reddit / Texas12thMan

"Племянник пожаловался, что мой рисунок черепашки-ниндзя не очень красивый. И вызвался дорисовать тело. Спасибо", — SparxD.

Фото © Reddit / SparxD

Фото © Reddit / SparxD

"Я отец-одиночка, поэтому подарки на День матери тоже достаются мне. В этом году рисунок — репа, борющаяся с пумой", — Derrydeez.

Фото © Reddit / Derrydeez

Фото © Reddit / Derrydeez

"Нарисуй себя сейчас и через 100 лет... Моя дочь реалистка", — JonQGamer

Фото © Reddit / JonQGamer

Фото © Reddit / JonQGamer

"Племянник нарисовал валентинку на заднем дворе", — rambo2189.

Фото © Reddit / rambo2189

Фото © Reddit / rambo2189

"Дочери дали домашнее задание дорисовать крылья и лапы дракону", — ChrisStoneGermany.

Фото © Reddit / ChrisStoneGermany

Фото © Reddit / ChrisStoneGermany

"Мой четырёхлетний сын пытается рисовать людей, но выходит пока очень сомнительно", — Lachmanifesto.

Фото © Reddit / Lachmanifesto

Фото © Reddit / Lachmanifesto

"Попытка моего 15-летнего брата нарисовать Майкла Би Джордана", — juicysox.

Фото © Reddit / juicysox

Фото © Reddit / juicysox

"Задание было сделать рисунок на тему "Как мы с семьёй провели каникулы", — yeetinghelps.

Фото © Reddit / yeetinghelps

Фото © Reddit / yeetinghelps

"Он очень гордится машинкой, которую нарисовал сам!" dougefresh09.

Фото © Reddit / dougefresh09

Фото © Reddit / dougefresh09

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

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Reddit / yeetinghelps

Сергей Трофимов
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