10 детских рисунков, глядя на которые можно животики надорвать

"Детский садик дочери выпустил книгу с рисунками учеников. Моя нарисовала дельфина", — Texas12thMan.

Фото © Reddit / Texas12thMan

"Племянник пожаловался, что мой рисунок черепашки-ниндзя не очень красивый. И вызвался дорисовать тело. Спасибо", — SparxD.

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"Я отец-одиночка, поэтому подарки на День матери тоже достаются мне. В этом году рисунок — репа, борющаяся с пумой", — Derrydeez.

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"Нарисуй себя сейчас и через 100 лет... Моя дочь реалистка", — JonQGamer

Фото © Reddit / JonQGamer

"Племянник нарисовал валентинку на заднем дворе", — rambo2189.

Фото © Reddit / rambo2189

"Дочери дали домашнее задание дорисовать крылья и лапы дракону", — ChrisStoneGermany.

Фото © Reddit / ChrisStoneGermany

"Мой четырёхлетний сын пытается рисовать людей, но выходит пока очень сомнительно", — Lachmanifesto.

Фото © Reddit / Lachmanifesto

"Попытка моего 15-летнего брата нарисовать Майкла Би Джордана", — juicysox.

Фото © Reddit / juicysox

"Задание было — сделать рисунок на тему "Как мы с семьёй провели каникулы", — yeetinghelps.

Фото © Reddit / yeetinghelps

"Он очень гордится машинкой, которую нарисовал сам!" — dougefresh09.