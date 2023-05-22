Концерт Димы Билана в Кемерове отменили по неизвестной причине

В Кемерове по неизвестной причине отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом объявили представители площадки на странице во "ВКонтакте".

Шоу отложено на неопределённый срок "по не зависящим от организаторов причинам". Новую дату обещали назвать позже, но зрители при желании могут вернуть билеты на сайте площадки или в кассе. На сайте Димы Билана в разделе "Афиша" уже исчезла информация о концерте в Кемерове. Сам певец пока молчит о причине переноса "Гладиатора".