Концерт Димы Билана в Кемерове отменили по неизвестной причине
Дима Билан. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial
В Кемерове по неизвестной причине отменили сольный концерт певца Димы Билана "Гладиатор", запланированный на 23 июня в ЛД "Кузбасс". Об этом объявили представители площадки на странице во "ВКонтакте".
Шоу отложено на неопределённый срок "по не зависящим от организаторов причинам". Новую дату обещали назвать позже, но зрители при желании могут вернуть билеты на сайте площадки или в кассе. На сайте Димы Билана в разделе "Афиша" уже исчезла информация о концерте в Кемерове. Сам певец пока молчит о причине переноса "Гладиатора".
Ранее Дима Билан заявил, что намерен пройти курс лечения у остеопата после участия в шоу "Маска". По словам артиста, тяжёлый костюм повлиял на его здоровье.