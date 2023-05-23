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23 мая, 02:29

Звезда "ДМБ" Тютин посоветовал провести Панину психиатрическую экспертизу

Заслуженный артист России Александр Тютин в беседе с NEWS.ru нелестно отозвался о коллеге по работе в сериале "ДМБ" Алексее Панине, назвав его ненормальным человеком. Так актёр прокомментировал объявление Панина в федеральный розыск.

По словам Тютина, он никак не относится к скандально известной звезде. Мало того, считает Панина ненормальным и не исключает, что тому необходима психиатрическая экспертиза.

Объявленный в розыск Алексей Панин обещал вернуться в Россию, но не сейчас

Объявленный в розыск Алексей Панин обещал вернуться в Россию, но не сейчас

Ранее Лайф рассказывал, что в отношении Алексея Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за его публичного высказывания и оправдания терроризма после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. В московской квартире актёра прошли обыски. Позже МВД объявило его в розыск.

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kino-teatr.ru

Ольга Платонова
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