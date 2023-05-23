Звезда "ДМБ" Тютин посоветовал провести Панину психиатрическую экспертизу
Заслуженный артист России Александр Тютин в беседе с NEWS.ru нелестно отозвался о коллеге по работе в сериале "ДМБ" Алексее Панине, назвав его ненормальным человеком. Так актёр прокомментировал объявление Панина в федеральный розыск.
По словам Тютина, он никак не относится к скандально известной звезде. Мало того, считает Панина ненормальным и не исключает, что тому необходима психиатрическая экспертиза.
Ранее Лайф рассказывал, что в отношении Алексея Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за его публичного высказывания и оправдания терроризма после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. В московской квартире актёра прошли обыски. Позже МВД объявило его в розыск.