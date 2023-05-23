Звезда "ДМБ" Тютин посоветовал провести Панину психиатрическую экспертизу

Заслуженный артист России Александр Тютин в беседе с NEWS.ru нелестно отозвался о коллеге по работе в сериале "ДМБ" Алексее Панине, назвав его ненормальным человеком. Так актёр прокомментировал объявление Панина в федеральный розыск.

По словам Тютина, он никак не относится к скандально известной звезде. Мало того, считает Панина ненормальным и не исключает, что тому необходима психиатрическая экспертиза.