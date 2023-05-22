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22 мая, 14:29

Объявленный в розыск Алексей Панин обещал вернуться в Россию, но не сейчас

Актёр Панин посмеялся над решением МВД объявить его в розыск по уголовному делу

<p>Актёр Алексей Панин. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Актёр Алексей Панин. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Российский актёр Алексей Панин не считает себя виновным по уголовному делу за оправдание терроризма, а принимаемые МВД решения вызывают у него приступы смеха. Об этом он сказал "Газете.ru", комментируя новость, что его объявили в розыск.

"Кроме смеха у меня это ничего не вызывает, потому что, естественно, никакой терроризм я не оправдывал и не оправдываю. Я, естественно, с удовольствием приеду в Россию погостить, но после того, как снимут режим, который сейчас в России", — сказал он.

В квартире Алексея Панина в Москве прошли обыски по делу об оправдании терроризма

В квартире Алексея Панина в Москве прошли обыски по делу об оправдании терроризма

Напомним, в отношении Алексея Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ за его публичные высказывания в поддержку терроризма и за оправдание подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. МВД РФ объявило актёра в розыск. Сейчас он проживает в Испании, где преподаёт на курсах актёрского мастерства.

Татьяна Миссуми
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