Объявленный в розыск Алексей Панин обещал вернуться в Россию, но не сейчас

Российский актёр Алексей Панин не считает себя виновным по уголовному делу за оправдание терроризма, а принимаемые МВД решения вызывают у него приступы смеха. Об этом он сказал "Газете.ru", комментируя новость, что его объявили в розыск.

"Кроме смеха у меня это ничего не вызывает, потому что, естественно, никакой терроризм я не оправдывал и не оправдываю. Я, естественно, с удовольствием приеду в Россию погостить, но после того, как снимут режим, который сейчас в России", — сказал он.