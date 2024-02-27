По каким невербальным сигналам можно понять, что женщина согласна на секс: 5 красноречивых намёков

Язык тела правдивее, чем язык слов. Если свою речь многие из нас умеют контролировать, то жесты, позы и физические реакции контролировать практически невозможно. И это можно использовать в своих целях. Например, чтобы начать отношения с понравившейся девушкой. Как понять, что свидание можно завершить сексом?

Её взгляд через плечо

Один из самых ярких признаков, что с вами флиртуют. Взгляд через плечо позволяет одновременно продемонстрировать лицо и эстетичный изгиб груди и шеи. "Так девушка одновременно посылает сразу три сигнала: она привлекательна, она беззащитна, она вами заинтересована", — рассказывает сексолог и психолог Анна Сметанникова.

Случайные прикосновения

В языке тела вообще очень мало случайного. Прикосновение редко бывает случайным, разве что в переполненном автобусе. Человек стремится прикоснуться к тому, кто ему интересен.

Но если открыто прикоснуться девушка стесняется, то она будет имитировать случайность. Анна Сметанникова Сексолог, психолог

Поглаживание по колену

Прикосновения и поглаживания по колену часто сигнализируют именно о сексуальном интересе. Если девушка не решается погладить ваше колено, она будет гладить своё. Если при этом её колени или носки туфель направлены в вашу сторону, отбросьте все сомнения.

Прикосновения к волосам

Красивые волосы — признак хорошего женского здоровья. Девушки инстинктивно прикасаются к волосам, когда стремятся кому-то понравиться. Анна Сметанникова Сексолог, психолог

Во-первых, продолжает эксперт, такой жест позволяет привлечь внимание сразу и к лицу, и к груди. Во-вторых, любые попытки прихорашиваться — это тайный сигнал кому-то. "Ради мужчины, который ей безразличен, девушка прихорашиваться не станет", — подчёркивает психолог.

Облизывание губ