По каким невербальным сигналам можно понять, что женщина согласна на секс: 5 красноречивых намёков
На какие жесты стоит обратить внимание, чтобы понять, что визави не просто обратила на вас внимание, но и готова к чему-то большему?
Язык тела правдивее, чем язык слов. Если свою речь многие из нас умеют контролировать, то жесты, позы и физические реакции контролировать практически невозможно. И это можно использовать в своих целях. Например, чтобы начать отношения с понравившейся девушкой. Как понять, что свидание можно завершить сексом?
Её взгляд через плечо
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Один из самых ярких признаков, что с вами флиртуют. Взгляд через плечо позволяет одновременно продемонстрировать лицо и эстетичный изгиб груди и шеи. "Так девушка одновременно посылает сразу три сигнала: она привлекательна, она беззащитна, она вами заинтересована", — рассказывает сексолог и психолог Анна Сметанникова.
Случайные прикосновения
В языке тела вообще очень мало случайного. Прикосновение редко бывает случайным, разве что в переполненном автобусе. Человек стремится прикоснуться к тому, кто ему интересен.
Но если открыто прикоснуться девушка стесняется, то она будет имитировать случайность.
Поглаживание по колену
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Прикосновения и поглаживания по колену часто сигнализируют именно о сексуальном интересе. Если девушка не решается погладить ваше колено, она будет гладить своё. Если при этом её колени или носки туфель направлены в вашу сторону, отбросьте все сомнения.
Прикосновения к волосам
Красивые волосы — признак хорошего женского здоровья. Девушки инстинктивно прикасаются к волосам, когда стремятся кому-то понравиться.
Во-первых, продолжает эксперт, такой жест позволяет привлечь внимание сразу и к лицу, и к груди. Во-вторых, любые попытки прихорашиваться — это тайный сигнал кому-то. "Ради мужчины, который ей безразличен, девушка прихорашиваться не станет", — подчёркивает психолог.
Облизывание губ
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Желание облизнуть губы — это ещё одно подсознательное желание понравиться. Яркие и влажные губы выглядят очень привлекательно. "Даже если вам кажется, что у неё просто пересохло во рту, это может быть следствием увеличения частоты дыхания из-за того, что женщину волнует ваше присутствие рядом", — рассказывает Анна Сметанникова Life.ru.
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