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27 февраля, 06:00

По каким невербальным сигналам можно понять, что женщина согласна на секс: 5 красноречивых намёков

На какие жесты стоит обратить внимание, чтобы понять, что визави не просто обратила на вас внимание, но и готова к чему-то большему?

Язык тела правдивее, чем язык слов. Если свою речь многие из нас умеют контролировать, то жесты, позы и физические реакции контролировать практически невозможно. И это можно использовать в своих целях. Например, чтобы начать отношения с понравившейся девушкой. Как понять, что свидание можно завершить сексом?

Её взгляд через плечо

Фото © Freepik / user15285612

Фото © Freepik / user15285612

Один из самых ярких признаков, что с вами флиртуют. Взгляд через плечо позволяет одновременно продемонстрировать лицо и эстетичный изгиб груди и шеи. "Так девушка одновременно посылает сразу три сигнала: она привлекательна, она беззащитна, она вами заинтересована", рассказывает сексолог и психолог Анна Сметанникова.

Случайные прикосновения

В языке тела вообще очень мало случайного. Прикосновение редко бывает случайным, разве что в переполненном автобусе. Человек стремится прикоснуться к тому, кто ему интересен.

Но если открыто прикоснуться девушка стесняется, то она будет имитировать случайность.

Анна Сметанникова

Сексолог, психолог

Но если открыто прикоснуться девушка стесняется, то она будет имитировать случайность.
Но если открыто прикоснуться девушка стесняется, то она будет имитировать случайность.

Поглаживание по колену

Фото © Freepik / marymarkevich

Фото © Freepik / marymarkevich

Прикосновения и поглаживания по колену часто сигнализируют именно о сексуальном интересе. Если девушка не решается погладить ваше колено, она будет гладить своё. Если при этом её колени или носки туфель направлены в вашу сторону, отбросьте все сомнения.

Прикосновения к волосам

Красивые волосы — признак хорошего женского здоровья. Девушки инстинктивно прикасаются к волосам, когда стремятся кому-то понравиться.

Анна Сметанникова

Сексолог, психолог

Красивые волосы — признак хорошего женского здоровья. Девушки инстинктивно прикасаются к волосам, когда стремятся кому-то понравиться.
Красивые волосы — признак хорошего женского здоровья. Девушки инстинктивно прикасаются к волосам, когда стремятся кому-то понравиться.

Во-первых, продолжает эксперт, такой жест позволяет привлечь внимание сразу и к лицу, и к груди. Во-вторых, любые попытки прихорашиваться — это тайный сигнал кому-то. "Ради мужчины, который ей безразличен, девушка прихорашиваться не станет", подчёркивает психолог.

Облизывание губ

Фото © Freepik / halayalex

Фото © Freepik / halayalex

Желание облизнуть губы — это ещё одно подсознательное желание понравиться. Яркие и влажные губы выглядят очень привлекательно. "Даже если вам кажется, что у неё просто пересохло во рту, это может быть следствием увеличения частоты дыхания из-за того, что женщину волнует ваше присутствие рядом", рассказывает Анна Сметанникова Life.ru.

Не нахлебницы: 5 молодых жён, кто не сел на шею своим знаменитым старым мужьям
Не нахлебницы: 5 молодых жён, кто не сел на шею своим знаменитым старым мужьям
Обложка ©

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Ольга Годуненко
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