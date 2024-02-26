Не только цветы: Мужчинам назвали беспроигрышные подарки для женщин на 8 Марта

До главного международного праздника всех представительниц прекрасного пола остаётся совсем немного времени. Тем временем мужчины ломают голову, что выбрать в качестве подарка любимой женщине. Эксперт по стилю Дарья Ломкова рекомендует обратить внимание на платья, шарфы, украшения и пижамы.

"Если мужчина желает подарить женщине что-то из одежды на 8 Марта, то я бы рекомендовала обратить внимание на романтическое платье. Выберите платье, которое подходит вашей партнёрше по стилю. Определитесь с цветом, длиной и дизайном в соответствии с её предпочтениями", — рассказала Ломкова в беседе с РИАМО.

Шарф или платок также будет отличным подарком, пока на улице ещё прохладно. Его можно выбрать из мягкой ткани либо купить брендовый вариант. Кроме того, эксперт советует рассмотреть возможность приобретения ювелирного украшения (серьги, браслет или ожерелье), что-то соответствующее вкусу дамы. Женщины очень любят аксессуары, которые дополняют их образ, отметила стилист.

Ещё одним вариантом Ломкова назвала кашемировый свитер. Они лёгкие, теплые и стильные, идеально подходят для прохладной погоды и создают романтическую атмосферу. Пижама же не только удобный подарок, но и прекрасный способ провести время вместе, пояснила эксперт. При этом она подчеркнула, что, независимо от выбранного подарка, главное — показать заботу, внимание и любовь к партнёрше.