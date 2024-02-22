Мужчинам —виски, а женщинам — вино: Большинство россиян хорошо относятся к алкогольным подаркам

Большая часть россиян, а именно 69%, хорошо относятся к алкогольным подаркам на гендерные праздники, такие как 23 Февраля и 8 Марта. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующий опрос.

Мужчины в 25% случаев предпочитают получить виски, а 14% — коньяк. Женщины в 22% хотят получить игристое вино, в 18% — французское шампанское, в 14% — тихое вино, а в 9% — ликёр.

В общей сложности россияне готовы потратить на гендерные праздники 4790 рублей. При этом мужчины в среднем не против раскошелиться на 5743 рубля, а женщины — на 3991 рубль.