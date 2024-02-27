Психолог объяснила, как научиться говорить "нет" и не страдать от чувства вины

Неумение отказывать людям и говорить "нет" называется термином "плизерство" от английского слова "радовать", рассказала в эфире радио Sputnik психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова. Плизеры часто страдают, так как не могут решать собственные задачи и в какой-то момент взрываются.

У них не выстроены личные границы. Они подолгу сдерживают эмоции, а когда их становится слишком много, выходят из себя, порой даже по нелепому поводу. Если бы такие люди могли прямо говорить, когда им некомфортно, у них получалось бы избегать таких ситуаций, уверена Жаркова. Она посоветовала плизерам соблюдать баланс с людьми, чтобы не чувствовать себя использованными.

"В коммуникации важно соблюдать баланс. Если вы помогаете в чём-то человеку, должно быть какое-то вознаграждение. Это может быть финансовая плата, моральная, пусть вам хотя бы подарят вкусняшку. Если такого баланса нет, в какой-то момент появляется неприятное чувство", — пояснила Жаркова.

Она обратила внимание, что умение говорить "нет" приходит с принятием того факта, что люди могут обижаться. Кроме того, желательно всегда проговаривать, почему вы хотите отказаться выполнять чью-то просьбу.

"Для начала нужно научиться считать нормальным то, что мы можем обижать других людей — в том плане, что другие имеют право обижаться на нас, если мы им отказали. Но это не повод для того, чтобы чувствовать себя тотально виноватым", — добавила специалист.