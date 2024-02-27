Эксперт назвала психологической проблемой желание бродяжничать

У некоторых людей порой проявляется синдром бродяжничества. Он выражается в сильном желании уйти из дома, не задумываясь, к чему это может привести. Чаще всего это свойственно подросткам, рассказала телеканалу "360" психолог, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. По её словам, как правило, ребёнком могут двигать три причины.

"Первая — это так называемая медицинская причина, или дромомания. Дромомания является следствием психической травмы, в результате которой человек хочет снять с себя травмирующие ассоциации, связанные со своим образом жизни и со своей личностью соответственно", — рассказала Валуева.

Причиной может также стать потеря памяти, амнезия или ряд психологических заболеваний вроде эпилепсии и шизофрении. Поводом также может стать травля со стороны сверстников и проблемы в семье. В 70% случаев убегают дети из благополучных и обеспеченных семей. Корнем проблемы является нехватка поддержки и внимания со стороны родителей: ребёнок не чувствует себя принятым и понятым, возникает внутренний конфликт, из которого проще сбежать.

Порой, по её словам, взрослые тоже тяготеют к бродяжничеству. Они уходят из дома, оставляют работу, семью и близких. Как правило, такое желание вызвано травмирующими переживаниями, с которыми человек не может справиться. Чаще всего эти состояния имеют "подростковую" природу, когда взрослый оказывается в "детской позиции". У него поднимаются триггеры, вспоминается что-то детско-родительское.

У подобных взрослых часто случаются проблемы с законом, деньгами, алкоголем и даже дресс-кодом на работе. Поведение человека выглядит как протест против правил.