В Тольятти мужчина 15 лет прожил в канализации, пока семья считала его погибшим

В Тольятти мужчина вновь обрёл семью, которая почти 15 лет считала его погибшим. Пропавший без вести из Ульяновска всё это время жил в канализационном люке в соседнем регионе. Об этом сообщает SHOT.

Ульяновец, которого считали погибшим, почти 15 лет жил в канализации в Тольятти. Видео © t.me / SHOT

Блогер Антон Глетчеров из Ульяновска буквально за два часа нашёл родственников бездомного Александра. Оказалось, что у него есть родные в Тольятти, в Ульяновске и даже в Москве. Как рассказала сестра мужчины, 15 лет назад от него ушла жена, после чего он запил, а затем и вовсе пропал. Сначала родня пыталась его искать, но потом решила, что Александр умер, и приостановила попытки.

Семья пообещала блогеру забрать пропавшего домой, однако через два дня родные просто перестали выходить на связь. Сейчас мужчину хотят пристроить в приют. По словам блогера, от бездомного не пахло алкоголем, а странная речь появилась после перенесённого на ногах инсульта. Сам бродяга заявил, что готов работать ради нормального жилья.