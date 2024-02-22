Регион

Уведомления отключены

22 февраля, 13:02

В Тольятти мужчина 15 лет прожил в канализации, пока семья считала его погибшим

В Тольятти мужчина вновь обрёл семью, которая почти 15 лет считала его погибшим. Пропавший без вести из Ульяновска всё это время жил в канализационном люке в соседнем регионе. Об этом сообщает SHOT.

Ульяновец, которого считали погибшим, почти 15 лет жил в канализации в Тольятти. Видео © t.me / SHOT

Блогер Антон Глетчеров из Ульяновска буквально за два часа нашёл родственников бездомного Александра. Оказалось, что у него есть родные в Тольятти, в Ульяновске и даже в Москве. Как рассказала сестра мужчины, 15 лет назад от него ушла жена, после чего он запил, а затем и вовсе пропал. Сначала родня пыталась его искать, но потом решила, что Александр умер, и приостановила попытки.

Семья пообещала блогеру забрать пропавшего домой, однако через два дня родные просто перестали выходить на связь. Сейчас мужчину хотят пристроить в приют. По словам блогера, от бездомного не пахло алкоголем, а странная речь появилась после перенесённого на ногах инсульта. Сам бродяга заявил, что готов работать ради нормального жилья.

Девочка из Махачкалы совершила "турне" по Кавказу, пока её искали всем Дагестаном
Девочка из Махачкалы совершила "турне" по Кавказу, пока её искали всем Дагестаном

А ранее Life.ru рассказывал, что в городе Бердске Новосибирской области мужчина два дня провёл в тепловом колодце, потому что упал туда и не смог выбраться из-за сломанной ноги. Не замёрзнуть насмерть за двое суток ему удалось благодаря тому, что в коллекторе было тепло, хотя на улице столбик термометра опустился до минус 35.

Обложка ©

t.me / SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Самарская область
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров