Пропавшего в мороз сибиряка нашли спустя два дня в колодце со сломанной ногой

В городе Бердске Новосибирской области мужчина два дня провёл в тепловом колодце, потому что упал туда и не смог выбраться из-за сломанной ноги. Об этом рассказали в региональном МЧС РФ.

Прохожие услышали стоны пострадавшего и вызвали спасателей. Доставать его с глубины трёх метров пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Мужчина не мог самостоятельно вылезти, так как при падении сломал ногу. Выжить и не замёрзнуть за двое суток ему удалось благодаря тому, что в коллекторе было тепло, хотя на улице столбик термометра опустился до минус 35.