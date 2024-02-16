Пропавшего в мороз сибиряка нашли спустя два дня в колодце со сломанной ногой
Под Новосибирском мужчина упал в колодец, сломал ногу и пролежал там два дня
В Бердске спасатели достали мужчину из колодца, где он провёл два дня. Обложка © МЧС России
В городе Бердске Новосибирской области мужчина два дня провёл в тепловом колодце, потому что упал туда и не смог выбраться из-за сломанной ноги. Об этом рассказали в региональном МЧС РФ.
В Бердске спасатели достали мужчину из колодца, где он провёл два дня. Обложка © МЧС России
Прохожие услышали стоны пострадавшего и вызвали спасателей. Доставать его с глубины трёх метров пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Мужчина не мог самостоятельно вылезти, так как при падении сломал ногу. Выжить и не замёрзнуть за двое суток ему удалось благодаря тому, что в коллекторе было тепло, хотя на улице столбик термометра опустился до минус 35.
Ранее сообщалось, что в Калужской области школьник провалился в канализационный люк у школы. В ожидании спасателей мальчику пришлось просидеть на глубине около двух метров практически целый час.