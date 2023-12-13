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13 декабря, 18:02

Бомж представился россиянке киллером и продал "жертве" её жизнь за круглую сумму

В Калининградской области бомж обманом и угрозами выманил 60 тысяч у пенсионерки

В Гурьевском районе Калинградской области бомж обманул пенсионерку, заявив ей, что он киллер, которому её заказали, но в нём проснулось милосердие, и он готов оставить её в живых, если она сама ему заплатит. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

"Органами дознания ОМВД России "Гурьевский" расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса РФ "Вымогательство". Фигурантом уголовного дела стал неоднократно судимый 65-летний гражданин без определённого места жительства", говорится в публикации ведомства.

По информации правоохранителей, 65-летний злоумышленник завёл знакомство со своей 84-летней жертвой в июле этого года. Женщина сжалилась над бездомным и пустила его пожить в своём доме в посёлке. Тот, видимо, на радостях решил повышать ставки и почти сразу же начал шантажировать хозяйку, соврав ей, что работает киллером и ему заказали её убийство, но он человек с моральными принципами и готов отказаться от этого контракта за определённую сумму.

Ему удалось запугать добродетельницу, та поверила ему и отдала псевдоголоворезу 60 000 рублей за свою безопасность. Родственники обманутой пенсионерки узнали о случившемся только в сентябре, да и то случайно, и уговорили её подать заявление в полицию. Правоохранителям удалось разыскать и задержать мошенника. Расследование пока что не завершено, выясняются все детали случившегося.

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Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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