7 признаков, что Вселенная вас оберегает и даёт всё самое лучшее Вселенная помогает многим людям, главное — понять, что она на их стороне. Life.ru рассказывает про семь неочевидных признаков и знаков, что мир идёт вам навстречу. 28 февраля, 15:00 Как прочитать знаки судьбы и Вселенной? Обложка © Shutterstock

Когда Вселенная на стороне человека, он находит работу с хорошей зарплатой, строит крепкую семью и во всех делах ему сопутствует удача. Но какие знаки посылает мир человеку, к которому благосклонен?

1. Вы видите нетипичные вещи

Как понять Вселенную? Следите за происходящим. Фото © Shutterstock

Вселенная любит показывать человеку, что удача на его стороне. Для этого она посылает в жизнь различные необычные события.

Если заметили что-то выходящее за рамки нормы, то знайте: с вами общается Вселенная. Например, нетипичная для определённой местности птица, пролетевшая рядом, лисица посреди города или даже крыса на выходе из метро — знаки, которые посылает мир.

2. Неожиданные совпадения

Если вы, например, поздно вечером возвращаетесь домой на машине и в постоянно забитом автомобилями дворе внезапно нашлось свободное место, то это тоже знак Вселенной. Или если роняете телефон в метро, он летит прямо в щель между платформой и поездом, но внезапно рикошетит и отлетает на пол, то смартфон уберёг именно благосклонный мир, а не просто счастливая случайность.

3. Мотивирующие надписи в неожиданных местах

Вселенная говорит с помощью надписей на стенах. Фото © Shutterstock

Когда Вселенная посылает намёки, а вы их не понимаете, она начинает действовать в открытую. Отправляет сигналы с помощью конкретных надписей. Предположим, вы гуляете по улице, а на стене написано баллончиком с краской: "У тебя всё получится". Или зашли в ресторан, кофейню, а там висит мотивационная надпись No pain, no gain ("Нет боли, нет результата"). С помощью таких подсказок мир говорит, что нужно ещё чуть-чуть потерпеть и всё задуманное исполнится.

4. Случайно брошенные людьми фразы

Иногда Вселенная может посылать знаки даже через другого человека. Предположим, у вас появилась проблема и вы не знаете, как её решить. Если рассказали о случившемся родственнику или другу, а он через секунду подсказал идею выхода из ситуации, о которой вы сами не догадывались, этот знак его устами послал благосклонный мир.

5. Часто встречающиеся одни и те же цифры

Говорящая Вселенная отправляет вам комбинации чисел. Фото © Shutterstock

Главным признаком того, что Вселенная на вашей стороне и желает для вас только счастья, являются числа, которые преследуют буквально везде. Одну и ту же удачливую комбинацию можно заметить на номерах автомобилей, домах, в социальных сетях и в других местах.

Старайтесь своевременно замечать волшебные числа. А ещё каждый раз, когда они появляются, нужно улыбаться и говорить про себя: "У меня всё получится".

6. Вы получаете удовольствие от всего, что происходит вокруг

Если жизнь вас полностью устраивает и нет желания ничего менять, то это признак вмешательства со стороны Вселенной. Только у тех, к кому она благосклонна, судьба складывается так, как задумано.

Если же нынешняя жизнь вас не устраивает и вы хотите её поменять, то контакт с Вселенной был потерян. Нужно попытаться восстановить его.

7. Вы всегда бодры и энергичны

Знаки Вселенной проявляются даже с помощью эмоционального состояния. Фото © Shutterstock

Если нет стресса, апатии, но есть силы на воплощение любых мечтаний и вера в себя, то Вселенная вас любит. Она посылает возможности для вашей реализации, а вы ими пользуетесь.

В случае если энергии нет ни на что, то мир от вас отвернулся. Нужно срочно искать способы восстановить ухудшившееся настроение и снова найти контакт с Вселенной.

Ранее Life.ru рассказывал про семь энергетических ошибок, которые стоят вам благополучия. Узнайте, почему ваш дом отталкивает удачу!

Авторы Никита Фартов