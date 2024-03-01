Возвращение легенды: самое главное о "Новой фабрике звёзд 2024"

"Фабрика звёзд" возвращается на экраны, обещая новый виток в истории российского музыкального телевидения. Проект, изначально вышедший в 2002 году, перезапускают на ТНТ уже 3 марта в 17:00! Как и всегда, это не просто шоу талантов, а целая "лаборатория", где не в таких уж и стерильных условиях будут выращивать новых звёзд для нашей российской эстрады. Получится ли? Ждать осталось недолго.

Ключевые лица проекта "Новая фабрика звёзд"

Сергей Жуков и Сергей Шнуров: наставники "Новой фабрики". Фото © VK / Фабрика звёзд, t.me / Телеканал ТНТ

Новый сезон "Фабрики звёзд" собрал вокруг себя яркие имена музыкальной индустрии. Сергей Жуков и Сергей Шнуров в роли наставников, Регина Тодоренко и Тимур Родригез в качестве ведущих обещают сделать этот сезон как минимум увлекательным.

"Всё за решением наставников — наставники суровые, мегазвёзды. С ними можно либо пойти до конца и стать обладателем невероятных хитов и творческого материала, либо оказаться в ближайшее время дома. Принимается и первое, и второе", — прокомментировала выбор команды проекта Тина Канделаки, руководитель ТНТ и… мама одного из участников. Ну а как без этого!

Участники "Фабрики звёзд 2024": новое поколение артистов

Всё, что нужно знать о "Новой фабрике звёзд 2024". Фото © t.me / Телеканал ТНТ

В новом сезоне "Фабрики звёзд" примут участие 17 талантливых исполнителей, среди которых особое внимание привлекают Леонтий Кондрахин (Лео Канделаки), сын Тины Канделаки, а также Александр Круг, сын знаменитого шансонье. Все шансы продолжить династию своих знаменитых родителей. Интересно понаблюдать, как родственные связи повлияют на ход шоу.

В каком формате будет "Фабрика звёзд 2024"

Формат "Новой фабрики звёзд": условия. Фото © t.me / Телеканал ТНТ

"Новая фабрика звёзд" представляет уникальный формат, где каждую неделю участники демонстрируют свои достижения на отчётных концертах. Также будут и совместные выступления со звёздами, сольные номера и, самое волнительное, выбор трёх номинантов на выбывание. Останутся в проекте только двое из них. Прямо как в шоу "Маска".

На финальном концерте победителя выберут с помощью зрительского голосования. Получается, каждый созерцатель может стать непосредственным участником судьбы проекта.

История проекта и самые знаменитые участники "Фабрики звёзд" прошлых лет

Известные выпускники "Фабрики звёзд": кто они? Ирина Дубцова. Фото © ТАСС / Марат Абулхатин

Проект "Фабрика звёзд" за годы своего существования стал настоящим культурным феноменом, дав начало карьере многих известных исполнителей. Среди самых заметных — Полина Гагарина, чья карьера взлетела после участия в шоу. Её трогательные и мощные вокальные данные не оставили равнодушным ни одного слушателя.

Группа "Корни", быстро завоевавшая любовь публики своими запоминающимися хитами и нестандартным подходом к музыке, тоже отсюда. Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева… Список можно продолжать ещё долго.