Сергей Жуков станет одним из наставников "Новой фабрики звёзд" на ТНТ

Музыкант и продюсер Сергей Жуков будет одним из наставников на музыкальном шоу "Новая фабрика звёзд", выход которого планируется грядущей весной на ТНТ. Об этом сообщил сам артист в своём телеграм-канале.

Певец рассказал, что руководителю канала Тине Канделаки пришлось постараться, чтобы уговорить его поучаствовать в перезапуске легендарного проекта. Это было так непросто, потому что первые сезоны "Фабрики", как оказалось, чуть не положили конец существованию группы Жукова "Руки вверх!" в начале нулевых.

"В начале нулевых гремели первый, второй, четвёртый сезоны шоу. Всем каналам, радиостанциям, зрителям нужны были эти юные "фабриканты", а старые группы вдруг стали никому не нужны. У нас тогда резко сократилось количество концертов, не брали на радио, и я всерьёз задумывался о том, чтобы завязать со всем этим шоу-бизнесом", — вспомнил музыкант.

Жуков отметил, что Канделаки предлагала ему роль руководителя "Новой фабрики звёзд", но он предпочёл быть наставником. Артист надеется, что ему удастся многому научить, подсказать, вдохновить и открыть немало настоящих талантов и будущих звёзд нашей страны, а также "закрыть свой гештальт перед "Фабрикой".

К слову, "Новая фабрика звёзд" сохранит традиции оригинального проекта: в ней примут участие молодые исполнители, у которых будет возможность поучиться у самых опытных артистов и продюсеров страны. Отбор проведут путём открытого кастинга, он пройдёт 11 февраля на "Мосфильме", Сергей Жуков тоже встретит претендентов.