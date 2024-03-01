10 таких довольных усатых, что по ним сразу видно: они тоже празднуют Всемирный день кошек
Какой праздник самый главный в году? Вариантов может быть много, мы предлагаем День котов! Его отмечают 1 марта, так что сегодня посвящаем усатым. Вот 10 кадров, которые точно сделают эту дату ещё очаровательнее и замурчательнее.
"Представляю вам фотографию улыбающегося кота моего друга!" — ZoomZoomBlondie.
Фото © Reddit / ZoomZoomBlondie
"Мой кот не знает, как правильно улыбаться, но это всё равно выглядит мило", — rejiston.
Фото © Reddit / rejiston
"Это счастливый рыжик! Улыба-а-ается", — BasedOnAir.
Фото © Reddit / BasedOnAir
"Счастливый кот, счастливая жизнь", — leaveleavesalone.
Фото © Reddit / leaveleavesalone
"Это самый счастливый ушастик, которого я когда-либо видел", — vladgrinch.
Фото © Reddit / vladgrinch
"Счастливая киса на пути домой", — future_ghost.
Фото © Reddit / future_ghost
"Этот котик очень рад видеть себя", — lomnafsk.
Фото © Reddit / lomnafsk
"Счастливый пушистик!" — AD2403.
Фото © Reddit / AD2403
"Этот пухляш доволен своей жизнью на сто процентов", — Skabidibop.
Фото © Reddit / Skabidibop
"Счастливый котёнок", — Master1718.
Фото © Reddit / Master1718
Reddit / Master1718 / vladgrinch