10 таких довольных усатых, что по ним сразу видно: они тоже празднуют Всемирный день кошек

Какой праздник самый главный в году? Вариантов может быть много, мы предлагаем День котов! Его отмечают 1 марта, так что сегодня посвящаем усатым. Вот 10 кадров, которые точно сделают эту дату ещё очаровательнее и замурчательнее.