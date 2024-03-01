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1 марта, 05:00

10 таких довольных усатых, что по ним сразу видно: они тоже празднуют Всемирный день кошек

Какой праздник самый главный в году? Вариантов может быть много, мы предлагаем День котов! Его отмечают 1 марта, так что сегодня посвящаем усатым. Вот 10 кадров, которые точно сделают эту дату ещё очаровательнее и замурчательнее.

"Представляю вам фотографию улыбающегося кота моего друга!" ZoomZoomBlondie.

Фото © Reddit / ZoomZoomBlondie

Фото © Reddit / ZoomZoomBlondie

"Мой кот не знает, как правильно улыбаться, но это всё равно выглядит мило", — rejiston.

Фото © Reddit / rejiston

Фото © Reddit / rejiston

"Это счастливый рыжик! Улыба-а-ается", — BasedOnAir.

Фото © Reddit / BasedOnAir

Фото © Reddit / BasedOnAir

"Счастливый кот, счастливая жизнь", — leaveleavesalone.

Фото © Reddit / leaveleavesalone

Фото © Reddit / leaveleavesalone

"Это самый счастливый ушастик, которого я когда-либо видел", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Счастливая киса на пути домой", — future_ghost.

Фото © Reddit / future_ghost

Фото © Reddit / future_ghost

"Этот котик очень рад видеть себя", — lomnafsk.

Фото © Reddit / lomnafsk

Фото © Reddit / lomnafsk

"Счастливый пушистик!" AD2403.

Фото © Reddit / AD2403

Фото © Reddit / AD2403

"Этот пухляш доволен своей жизнью на сто процентов", — Skabidibop.

Фото © Reddit / Skabidibop

Фото © Reddit / Skabidibop

"Счастливый котёнок", — Master1718.

Фото © Reddit / Master1718

Фото © Reddit / Master1718

Нежные и пушистые: 7 пород милых кошек, которые станут любимцами всей семьи
Нежные и пушистые: 7 пород милых кошек, которые станут любимцами всей семьи
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Reddit / Master1718 / vladgrinch

Сергей Трофимов
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