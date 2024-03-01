Литва запретила посадку и высадку из калининградских поездов на своей территории

В Литве 1 марта вступил в силу запрет на посадку и высадку на её территории пассажирам российских поездов калининградского направления, следующих через прибалтийскую республику. Об этом сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД страны Рустамас Любаевас.

"Выход и посадка запрещаются, кроме исключительных случаев, решение по которым будет приниматься пограничной охраной", — сказал он журналистам.

По словам Любаеваса, к исключительным случаям относятся некоторые гуманитарные обстоятельства или посредничество официальных литовских инстанций. Что касается граждан Литвы и стран ЕС — им необходимо в течение двух недель вернуться из Калининградской области, потом пропуск прекратится.