Литва запретила посадку и высадку из калининградских поездов на своей территории
В Литве 1 марта вступил в силу запрет на посадку и высадку на её территории пассажирам российских поездов калининградского направления, следующих через прибалтийскую республику. Об этом сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД страны Рустамас Любаевас.
"Выход и посадка запрещаются, кроме исключительных случаев, решение по которым будет приниматься пограничной охраной", — сказал он журналистам.
По словам Любаеваса, к исключительным случаям относятся некоторые гуманитарные обстоятельства или посредничество официальных литовских инстанций. Что касается граждан Литвы и стран ЕС — им необходимо в течение двух недель вернуться из Калининградской области, потом пропуск прекратится.
По заявлениям литовских властей, посадка и высадка пассажиров на КПП в Кене и Кибартае прекращается в целях борьбы с контрабандой и нарушением санкционного режима. Там ещё с марта 2020 года предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров, но россияне всё равно пользовались ими как относительно недорогим способом попасть в Евросоюз и обратно. Теперь же правила ужесточатся "в интересах нацбезопасности" Литвы.
Ранее посол Литвы Линас Линкявичюс допустил громкие высказывания о том, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало "внутренним" для альянса, в случае столкновения России и военного блока Калининград будет "нейтрализован" первым. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Линкявичюсу, что у него нет полномочий угрожать Калининграду, а Песков заявил, что Калининград всегда будет частью России.
Unsplash / Patrick Schneider