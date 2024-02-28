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28 февраля, 09:29

Песков ответил на угрозы посла Литвы: Калининград всегда будет частью России

В Кремле ответили на угрозы посла Литвы Линаса Линкявичюса "нейтрализовать Калининград", заявив, что регион всегда будет российским.

"Калининград — это российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Напомним, ранее посол Литвы Линас Линкявичюс допустил громкие высказывания о том, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало "внутренним" для альянса, а в случае столкновения России и военного блока Калининград будет "нейтрализован" первым. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Линкявичюсу, что он не имеет полномочий угрожать Калининграду.

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Александр Юнашев
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