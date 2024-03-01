Похвала — лучшая мотивация: Родителям объяснили, как научить ребёнка планировать своё время

Навык планирования времени можно начать прививать ребёнку уже в начальной школе. Конечно, каждый малыш развивается по-разному, поэтому и возрастные рамки того, что он способен делать и какую степень ответственности за это на себя брать, могут варьироваться.

"Горизонт планирования у детей в начальной школе невелик, часто он ограничивается одной неделей, но чаще всего они способны воспринимать информацию с глубиной в один-два дня. С возрастом этот период увеличивается, и уже в четвёртом-пятом классе дети могут подходить к планированию более осознанно", — рассказала "Газете.ru" педагог, заместитель директора по внеурочной работе и дополнительному образованию школы "Новый взгляд" Елизавета Космидис.

В 10–11 лет ребёнок уже может планировать некоторые задачи самостоятельно, но родители должны осуществлять ненавязчивый контроль и терпеливо напоминать о предстоящих делах. А в седьмом-восьмом классе школьники уже способны расписывать свои дела на две-три недели вперёд. При этом важно объяснить им необходимость учитывать в режиме дня базовые потребности — сон и приём пищи.

"У всех людей разные периоды активности в течение дня, поэтому их необходимо учитывать при формировании плана ребёнка на день. Если вашему сыну или дочери комфортнее и продуктивнее делать уроки вечером, то вы вполне можете построить его график с учётом этой особенности", — объяснила специалист.

При планировании обязательно нужно учесть, что у ребёнка помимо школьных занятий и дополнительных кружков и секций должно быть личное время — чтобы посмотреть интересный фильм, поваляться на диване или заняться чем-то интересным в данный момент. Что касается соблюдения графика — здесь Космидис считает более показательным родительский пример. Существуют и многочисленные приложения для отслеживания выполненных шагов в игровой форме.

"Родителям надо вооружиться прежде всего терпением. Процесс привыкания к распорядку будет не быстрым. <...> И здесь не надо забывать о том, что похвала по-прежнему самый действенный метод мотивации. Хвалить ребёнка за выполненные пункты графика — обязательно", — порекомендовала педагог.