Креативность, концентрация, антистресс: Названы плюсы письма от руки для школьников

Обучение чистописанию — это ключевой компонент школьной программы, ведь письмо в том числе развивает умение фокусироваться, рассказала "Газете.ru" педагог Александра Калинина.

По её словам, дети благодаря письму вовлекают в работу различные структуры мозга, активно развивая моторику и память, управляя вниманием. Это сказывается и на дисциплине: ученики, которые умеют подолгу концентрироваться на задаче, не отвлекаются и никому не мешают. Письмо от руки помогает ребятам замедлиться и учиться более вдумчиво. Эксперт обратила внимание, что у детей когнитивные навыки граничат с телесным опытом. У них чётко прослеживается связь между почерком и умением читать.

"Я вижу это даже на своих учениках ― те дети, которые уже в пять лет умеют выписывать буквы, гораздо лучше узнают их, когда им показывают карточки, и быстрее осваивают навыки чтения", — рассказала Калинина.

Письмо улучшает и память: то, что написано на бумаге, лучше запоминается, чем информация, которая просто была распечатана. Это особенно важно для обучения, так как записывать приходится не только в школе, но и в вузе. Во время письма задействуются зрительная и моторная память.

У письма, по мнению Калининой, есть ещё один плюс — стимуляция творческих способностей. Во время письма из-за повышенной концентрации удаётся отследить поток идей. Именно поэтому хорошая затея — периодически предлагать детям писать сочинения от руки. Тогда они проявляют больше фантазии и креативности, тексты становятся выразительнее, и даже меняется выбор слов.

По словам Калининой, каллиграфия помогает справляться со стрессом. Поэтому так полезно вести личный дневник. Помимо фиксирования мыслей, ребёнок снимает напряжение. К слову, в дневник можно перенести закорючки и узоры, которые преподаватели так не любят видеть на полях тетрадей.