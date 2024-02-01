Раскрыта эффективная техника по подготовке к ЕГЭ из области программирования
Психолог Минченко при подготовке к ЕГЭ посоветовала использовать метод батчинга
Для того чтобы успешно подготовиться к ЕГЭ, можно прибегнуть к технике батчинга. Что это такое и как помогает перед сдачей экзаменов, объяснила психолог городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Ирина Минченко.
"Если у школьника есть несколько похожих задач — заполнить карточки, выписать правила, ответить на сообщения друзей, для их решения подойдёт техника батчинга", — подчеркнула Минченко в беседе с РИАМО.
Батчинг — это приём обработки данных в программировании, когда происходит сбор и анализ нескольких элементов одновременно вместо обработки каждого элемента по отдельности. По словам специалиста, этот метод можно использовать и в обычной жизни, например отвечать на все сообщения сразу, а не отвлекаться на каждое в течение дня.
Минченко рекомендует использовать планер, чтобы помнить о главном, а также грамотно организовать рабочее пространство, чтобы сконцентрироваться на задачах и не отвлекаться.
Напомним, что в этом году ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный состоится с 22 марта по 12 апреля, на случай непредвиденных обстоятельств предоставят резервные дни, которые завершатся 19 апреля. Основной этап пройдёт с 23 мая по 1 июля, а дополнительный — с 4 сентября по 9 сентября.
ТАСС / Владимир Смирнов