Раскрыта эффективная техника по подготовке к ЕГЭ из области программирования

Для того чтобы успешно подготовиться к ЕГЭ, можно прибегнуть к технике батчинга. Что это такое и как помогает перед сдачей экзаменов, объяснила психолог городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Ирина Минченко.

"Если у школьника есть несколько похожих задач — заполнить карточки, выписать правила, ответить на сообщения друзей, для их решения подойдёт техника батчинга", — подчеркнула Минченко в беседе с РИАМО.

Батчинг — это приём обработки данных в программировании, когда происходит сбор и анализ нескольких элементов одновременно вместо обработки каждого элемента по отдельности. По словам специалиста, этот метод можно использовать и в обычной жизни, например отвечать на все сообщения сразу, а не отвлекаться на каждое в течение дня.

Минченко рекомендует использовать планер, чтобы помнить о главном, а также грамотно организовать рабочее пространство, чтобы сконцентрироваться на задачах и не отвлекаться.