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17 ноября, 12:47

Стали известны сроки проведения ЕГЭ в 2024 году

ЕГЭ в 2024 году пройдёт с 22 марта по 1 июля

Единый государственный экзамен в 2024 году будет проводиться с марта по июль. Об этом говорится в проекте расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Раньше всего сдать самый важный в жизни школьника экзамен можно будет с 22 марта по 12 апреля. На случай непредвиденных обстоятельств предоставят резервные дни, которые завершатся 19 апреля. При этом основная масса выпускников будет протестирована в период с 23 мая по 1 июля, а оставшиеся — 4–9 сентября.

В Рособрнадзоре оценили идею отменить ЕГЭ для некоторых выпускников

В Рособрнадзоре оценили идею отменить ЕГЭ для некоторых выпускников

А ранее стало известно, что связанные с проведением Единого государственного экзамена системы через несколько лет полностью перейдут на отечественное программное обеспечение. Сделать это Рособрнадзор планирует в 2026 году. При этом уже в 2024-м в нескольких российских регионах будет апробировано новое ПО.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Николь Вербер
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