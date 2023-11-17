Стали известны сроки проведения ЕГЭ в 2024 году
ЕГЭ в 2024 году пройдёт с 22 марта по 1 июля
Единый государственный экзамен в 2024 году будет проводиться с марта по июль. Об этом говорится в проекте расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Планируется, что ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Раньше всего сдать самый важный в жизни школьника экзамен можно будет с 22 марта по 12 апреля. На случай непредвиденных обстоятельств предоставят резервные дни, которые завершатся 19 апреля. При этом основная масса выпускников будет протестирована в период с 23 мая по 1 июля, а оставшиеся — 4–9 сентября.
А ранее стало известно, что связанные с проведением Единого государственного экзамена системы через несколько лет полностью перейдут на отечественное программное обеспечение. Сделать это Рособрнадзор планирует в 2026 году. При этом уже в 2024-м в нескольких российских регионах будет апробировано новое ПО.
ТАСС / Владимир Смирнов