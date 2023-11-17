Стали известны сроки проведения ЕГЭ в 2024 году

Единый государственный экзамен в 2024 году будет проводиться с марта по июль. Об этом говорится в проекте расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Раньше всего сдать самый важный в жизни школьника экзамен можно будет с 22 марта по 12 апреля. На случай непредвиденных обстоятельств предоставят резервные дни, которые завершатся 19 апреля. При этом основная масса выпускников будет протестирована в период с 23 мая по 1 июля, а оставшиеся — 4–9 сентября.