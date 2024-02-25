Педагог-психолог объяснила, как подростка отучить от гаджетов

Красные глаза, психованность и неумение выражать свои мысли — лишь часть последствий, с которыми сталкиваются увлекающиеся гаджетами подростки. Чтобы уберечь от этой зависимости, необходимо подобрать альтернативный интересный досуг, причём чем младше ребёнок, тем это сделать проще. Такое мнение выразила педагог-психолог Елена Поднебесных.

"Предоставление какой-то интересной альтернативы как вариант. Подростки, у которых уже сформировалось какое-то увлечение (спортивное, познавательное), кому-то важна принадлежность к группе, я встречала таких, предпочитают такое времяпрепровождение компьютерной игре", — отметила она в беседе с радио "Комсомольская правда".

Педагог рассказала и о своём опыте, когда отучала от гаджетов четвероклассников. Поднебесных объединила ребят на специальной платформе с задачами и головоломками.

"Я создала интерактивную площадку, куда мы выкладываем головоломки, шарады, квесты, логические задачи. И ребята могут туда заходить. Я устроила между ними соревновательную площадку, чтобы им было это интересно. Да, гаджет, но он тебе нужен для общения", — пояснила эксперт.