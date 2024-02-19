Родителям рассказали, что нужно учесть перед процедурой пирсинга у подростка

Пирсинг, за исключением проколов в мочке, нежелателен для детей, не достигших 14–15-лет, а бридж (прокол в области переносицы на уровне глаз) и пирсинг сосков делается только после 18 лет. При этом на любой вид пирсинга несовершеннолетний должен получать согласие родителей или опекунов.

"В случае если родитель не может или не хочет присутствовать на процедуре, мы отправляем ему сообщение с подробной информацией, что от него требуется. Это письменное разрешение, которое администратор прикрепляет к карточке клиента. Также важно увидеть фото документов и фото родителя с распечатанным разрешением в руках", — рассказала "Газете.ru" мастер пирсинга, основатель студии Dk piercing studio Дэнни Кейт, добавив, что эти меры помогают избежать обмана со стороны ребёнка.

Если же родители решили проколоть дочери мочки, нужно учитывать, что потребуется соблюдать правила гигиены и беречься от травм. Врач-педиатр Павел Озорных рекомендовал делать эту процедуру либо в младенчестве, либо в сознательном возрасте, когда ребёнок уже не станет трогать место прокола грязными руками и будет аккуратным в физических активностях.

"Перед тем как сделать пирсинг, целесообразно сдать анализы крови: общий (с СОЭ и лейкоцитарной формулой) и биохимический. Такие исследования дадут информацию о состоянии здоровья и покажут, нет ли в организме активных воспалительных процессов, которые могут стать противопоказанием для процедуры. Также рекомендуется провести аллергические тесты на никель, кобальт и хром — именно они часто входят в состав украшений", — рассказала изданию дерматолог, эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

По её словам, пирсинг не стоит делать при плохой свёртываемости крови, а также при дерматите, фурункулёзе, псориазе в стадии обострения. Есть и другие противопоказания — почечная недостаточность, язвенная болезнь органов ЖКТ и порок сердца, стресс во время процедуры может усугубить эти заболевания. Кроме того, не рекомендуется делать пирсинг во время менструации: болевой порог в это время снижается — неприятные ощущения от процедуры будут гораздо сильнее. Что касается беременности, то стресс может негативно сказаться на здоровье как матери, так и ребёнка.