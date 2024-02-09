"Принц Альберт" и хафада: Мастер назвала популярные виды интимного пирсинга у мужчин и женщин

Желающие повысить уверенность в себе и раскрыть сексуальность порой прибегают к нестандартным методам. Так, некоторые для поднятия самооценки делают интимный пирсинг. О том, какие бывают проколы для женщин и мужчин, рассказала мастер Анна Сибирякова.

Так, среди представительниц прекрасного пола популярен вертикальный и горизонтальный проколы капюшона клитора. По словам эксперта, они способствуют дополнительной стимуляции во время тренировок. Однако это могут почувствовать не все, ведь многое зависит от анатомических особенностей и размера украшения — более массивное эффективнее.

"Прокол капюшона клитора будет в разы быстрее заживать, чем, например, прокол хеликс (хрящевая часть ушной раковины), потому что выполняется на слизистой. В среднем восстановление занимает три-четыре месяца при выполнении всех рекомендаций мастера по уходу", — отметила Сибирякова в беседе с порталом "Страсти".

Кроме того, женщины прокалывают малые и большие половые губы. В первом случае всё заживает дольше, чем пирсинг капюшона. Если прокол расположить рядом с клитором, он будет стимулировать его сбоку. Причём некоторые делают его у самого входа во влагалище, чтобы партнёр не пропустил украшение во время секса.

Мужчины же хотят чувствовать себя "Принцом Альбертом" — такой прокол полового члена проходит от уздечки к уретре, а название он получил в честь саксонского принца-консорта Альберта Саксен-Кобург-Готского. При этом никакой функции у этого украшения нет.

По словам эксперта, мужчины делают себе ещё горизонтальный пирсинг между мошонкой и анусом, который называется "гиш". В этом случае идёт стимуляция простаты и обостряется ощущение удовольствия. А прокол кожи вокруг яичек или мошонки, именуемый хафадой, понравится женщине во время близости. При этом для заживления лучше воздержаться от секса на месяц, пояснила специалист.

"Наличие генитального прокола никак не помешает проходить гинекологические, проктологические или урологические обследования. Украшение необходимо вынимать перед оперативным вмешательством или рентгеном, поскольку оно может исказить картинку на снимке", — заключила Сибирякова.